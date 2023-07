Ethereums Vitalik Buterin forklarer, hvordan kontoabstraktion kan revolutionere krypto-tegnebøger

Ethereums medstifter Vitalik Buterin fremhævede en afgørende model, der kan revolutionere crypto wallet utility og adgang inden for Ether blockchain. Han fremhævede kontoabstraktionskonceptet, hvilket betyder at skjule teknisk information om interaktioner mellem ETH-konti.

Ethereum co-founder Vitalik Buterin explains how account abstraction could revolutionize crypto wallets. By switching from Externally Owned Wallets (EOAs) to smart contract-based wallets, managing a crypto wallet would become as simple as managing an email account.



The latest… pic.twitter.com/66GlQWdJn8 — CAPCOM Crypto 🛸 (@capcomcrypto) July 19, 2023

Ethereums kommende bullish innovation

Copy link to section

Buterin talte i Paris under Ethereum-fællesskabskonferencen og fremhævede nogle vitale innovationer, som kontoabstraktion medfører, og de udfordringer, som brugerne møder, når de navigerer i konceptet.

Ethereum-medstifteren afslørede, hvordan ‘paymasters’-kontoabstraktionsudvidelsen kunne give investorer mulighed for at betale gas med hvilket token de handler.

I øjeblikket bør Ethereum-brugere holde ETH for at betale for gebyrer, når de handler med ERC-20-mønter inden for blockchain. Udover at paymastere tillader enkeltpersoner at betale gasafgifter problemfrit, kan decentraliserede applikationer (Dapps) sponsorere brugertransaktioner med udvidelsen.

Buterin kommenterede også signatursammenlægning, en funktion, der giver udviklere mulighed for at spare penge på data og gas.

Kontoabstraktionsudfordringer

Copy link to section

Mens eksperter mener, at kontoabstraktion kan tiltrække milliarder af brugere, afslørede medstifteren nogle udfordringer, som Ethereum står over for, når de integrerer den nye funktionalitet. De omfatter behovet for et EIP (Ethereum Improvement Proposal) for at gøre de nuværende Externally Owned Wallets smart kontrakt-baseret.

Det kunne gøre håndteringen af cryptocurrency-tegnebøger lige så smidig som at håndtere e-mail-konti. Buterin fremhævede også forhindringer ved integration af de nye funktionaliteter med eksisterende teknologi.

På trods af de udfordringer, som kontoabstraktionsbegrebet er stødt på, er medstifteren fortsat begejstret for dens fremskridt.

“Jeg er spændt på alle de fremskridt, vi vil fortsætte med at gøre i fremtiden,” sagde han.

Derudover understregede Buterin, at Ethereum-udviklere skulle overvinde forhindringerne og sikre, at brugerne drager fordel af kontoabstraktion. Selvom denne opgradering forbedrer tegnebogens design og brugeroplevelsen, letter den kompleksiteten ved at interagere med web3 -applikationer med Ether-punge.