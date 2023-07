Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) siger, at abonnentvæksten oversteg forventningerne med en massiv margin i andet kvartal. Dets aktier falder stadig med 5,0 % i forlænget handel.

Netflix-andele falder i forhold til udsigterne til omsætning

Aktien reagerer primært på indtægtsvejledningen, der kom tilbage fra Street-estimaterne.

Netflix forudser 8,52 milliarder dollars i omsætning i sit tredje kvartal. Til sammenligning lå analytikerne på 8,66 milliarder dollar. Alligevel sagde Alex Kantrowitz fra Big Technology på CNBCs ” Closing Bell “:

Historien for Netflix er, at den tager de rigtige skridt som virksomhed for at eksistere og trives i denne økonomi. Havde fire af deres højeste enkeltdagstilmeldinger efter [deling af adgangskode]. Det har været stort for dem.

På indtjeningsfronten ser streaminggiganten 3,52 dollar per aktie i 3. kvartal – bedre end forventet 3,23 dollar per aktie.

Netflix slår gaden i antallet af abonnenter

Netflix tilføjede hele 5,9 millioner abonnenter i sit nyligt afsluttede kvartal. Eksperter havde kun forudsagt 1,82 millioner tilføjelser. Ifølge Kantrowitz:

20 % af nye tilmeldinger kommer via ad-tier. De får noget vækst af det, vi vil se dem tjene penge på det. Det er endnu en trinvis indtægtskilde for Netflix.

Massemediebehemoth sagde, at dets annoncestøttede niveau har akkumuleret over 5,0 millioner abonnenter indtil videre. Det bekræftede også planer om at udvide betalt deling til de resterende lande efter succesen i mere end 100 lande allerede.

Endnu vigtigere sagde det californiske selskab, at det vil tilføje et tilsvarende antal betalte nettoabonnenter i sit nuværende kvartal, som det gjorde i 2. kvartal. År til dato er Netflix-aktierne steget over 50 % i skrivende stund.

Bemærkelsesværdige tal i Netflix Q2 indtjeningsrapport

Tjente 1,49 milliarder dollars mod 1,44 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $3,20 til $3,29

Omsætningen steg 2,7 % år-til-år til 8,19 milliarder USD

Konsensus var $2,85 per andel på $8,29 milliarder omsætning

Frie pengestrømme sprang til en kæbe, der faldt $1,3 milliarder

I et brev til aktionærerne i dag tilskrev Netflix det andet kvartals styrke til dets ad-tier og adgangskodedeling. Kantrowitz tilføjede:

Jeg giver Netflix management en masse kredit. Som virksomhed har de udført playbook perfekt med hensyn til, hvad de skulle gøre, hvor de var, og hvor de skulle komme hen.

Netflix løfter sin vejledning til frit cash flow

Det Nasdaq-noterede firma hævede også sine udsigter for helårs frie pengestrømme til 5,0 milliarder dollars, da det forventer at bruge mindre på indhold i 2023 – delvist fordi Hollywood i øjeblikket er i strejke.

De er meget bedre placeret, da de har et godt lager af udenlandske shows og film. Der er meget reality-tv. De kan trives med dem, mens resten af konkurrenterne finder ud af, hvad de skal sætte på deres websteder.

Onsdag skrottede Netflix sin grundlæggende streamingplan i USA såvel som Storbritannien for at få flere brugere til ad-tier.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” vurdering på Netflix-aktier.

