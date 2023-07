Bitcoin-relaterede investeringer klarer sig bedre end Bitcoin, men forbliver ringere alternativer

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Bitcoin er eksploderet i mainstream-bevidstheden i de sidste par år. På trods af dette kan det for mange institutioner og andre finansielle aktører være udfordrende at eje aktivet direkte, primært af regulatoriske og overholdelsesmæssige årsager.

Dette vil ændre sig med tiden og er en del af grunden til, at der er så meget furore omkring spot-ETF-ansøgninger, som gentagne gange er blevet afvist af SEC indtil videre. Selvom det ikke er muligt for nogle at købe Bitcoin direkte og engagere sig i sikker selvforvaring, er der andre måder, hvorpå eksponering for Bitcoin kan opnås.

Interessant nok har mange af disse medier i år udkonkurreret Bitcoin. Det betyder dog ikke, at det ikke er en fejl at investere i dem, hvis det også er muligt at købe selve aktivet.

Bitcoin wrappers klarer sig bedre end det underliggende aktiv i år

Nogle af de mest populære Bitcoin-relaterede investeringer er præsenteret på nedenstående diagram. Med Bitcoin, der hidtil har returneret 81 % i år, er det blevet bedre end alle fire alternativer.

Eller for at præsentere YTD-afkast ved siden af hinanden:

Det skal også bemærkes, at vi har udeladt ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), som SEC godkendte i oktober 2021. BITO opnår eksponering mod Bitcoin gennem Bitcoin futures, hvor regulatoren indikerer, at den mener, at futures-baserede produkter giver stærkere investorbeskyttelse.

Futures ETF’er lider dog af at skulle rulle over futureskontrakter, hvilket betyder, at der er mere tracking error. Ud over gebyrer førte dette til, at BITO underperformede Bitcoin med tæt på 3 % gennem første halvår af dette år. Hvis contango-kurven bliver stejlere i fremtiden, kan denne divergens også vokse sig større.

Kort sagt, så er der absolut ingen grund til at eje BITO, hvis man kan eje Bitcoin, medmindre de lidt lavere afkast (som kan tikke op i det lange løb!) er bekvemmeligheden værd med hensyn til at undgå selvforsorg, eller at kunne handle det gennem ens mæglerkonto.

Ikke desto mindre er der langt værre muligheder end BITO. På trods af den hidtidige outperformance i år, er Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en af disse. Dette er en trust snarere end en ETF, hvilket betyder, at investorer ikke kan indløse den underliggende Bitcoin, hvilket får trusten til at handle med en rabat eller præmie i forhold til dens NAV.

Da denne fond blev lanceret, handlede den oprindeligt til en præmie, men dette ændrede sig, da konkurrerende muligheder kom online, og efterspørgslen efter GBTC faldt. Rabatten faldt så lavt som 50 % i kølvandet på FTX-kollapset i november, da der også opstod spørgsmål omkring moderselskabet Digital Currency Group, som også er moderselskab for kryptoplatformen Genesis, som indgav en konkursbegæring efter at være blevet fanget i Bankman-Fried stormen.

Rabatten er siden blevet indsnævret til 25%, da håbet stiger om, at trusten er mere tilbøjelig til at blive konverteret til en ETF, efter de mange ansøgninger, der er indgivet til SEC i løbet af den seneste måned. Konvertering til en ETF bør udslette størstedelen af rabatten.

På trods af det fornyede håb om konvertering har fonden været en katastrofe for alle investorer. En rabat på 25 % er en enorm kløft – især i betragtning af, at det underliggende aktiv, Bitcoin, stadig er 55 % under sit højdepunkt fra november 2021, hvilket føjer spot til skade. Fonden står endda over for en retssag fra nogle investorer, som hævder, at den har misrepræsenteret sandsynligheden for, at den ville blive konverteret til en ETF.

MicroStrategy og Bitcoin mineselskaber

Interessant nok, hvis vi analyserer korrelationen mellem de bedste Bitcoin-relaterede investeringer med Bitcoin hidtil i år, kommer MicroStrategy ind på en utrolig høj 0,86.

Virksomheden ejer nu over 152.333 Bitcoins, hvilket svarer til 1 ud af hver 128 Bitcoins, der i øjeblikket er i omløb, eller 0,78%. I bund og grund er dette derfor nu et Bitcoin-holdingselskab, og dets enorme stash hjælper med at forklare dets stærke sammenhæng.

I sandhed er det også svært at argumentere for MicroStrategy over Bitcoin. Ikke alene er der andre faktorer her (det forbliver et teknologifirma!), men Michael Saylors grænseoverskridende religiøse skænderier er ikke lige det, du ønsker at se som aktionær. Selv for Bitcoin-fans var der ikke mange, der var enige i hans råd om at belåne dit hus for at købe Bitcoin (det handlede til $50.000 på det tidspunkt, så forhåbentlig var der ikke mange, der lyttede). Det er ikke helt klart, hvad den langsigtede vision er, undtagen blot at holde Bitcoin.

Det bedste aktiv i år har været Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), som er steget 267 % sammenlignet med Bitcoins 81 %. Dette er på linje med, hvad vi ville forvente, da mineaktier har vist langt mere volatilitet end Bitcoin. Kort sagt, hvis Bitcoin stiger, stiger mineaktier mere, og hvis Bitcoin falder, falder mineaktier mere.

Sidste år blev minearbejdere absolut hamret. Deres fald blev forværret af deres afvisning af at tjene penge på deres Bitcoin, som de tjener for at validere hver blok af transaktioner. I det næste diagram kan vi se, at deres reserver i Bitcoin-termer var relativt stabile i hele tyremarkedet, dog raket opad i USD-termer, da prisen på Bitcoin eksploderede. Det viser, at de ikke udnyttede de øgede priser ved at sælge ud af deres reserver, og i stedet holdt fast i deres Bitcoin.

Selvom man kan bifalde overbevisningen, øgede dette deres eksponering for prisen og øgede dermed risikoen for disse virksomheder. Flere dårlige nyheder er den stadigt stigende hash-rate – selvom det er fantastisk for Bitcoins sikkerhed og netværkets langsigtede sundhed, betyder det, at minearbejdere kræver større mængder energi for at modtage den samme indtægt (sværhedsgradsjusteringen justeres automatisk for at sikre blokeringer er stadig udvundet med forudbestemte intervaller på cirka ti minutter). Da sidste år også bragte en akut energikrise, steg prisen på elektricitet, hvilket betød, at minearbejdere blev ramt dobbelt så hårdt – med faldende omsætning på Bitcoin-siden og stigende omkostninger på energisiden.

Derfor er risikoen med Bitcoin-mineaktier forhøjet, og de repræsenterer en anden investeringsmulighed end Bitcoin, selvom de altid vil være bundet til sidstnævntes skæbne.

Dette bringer os til Coinbase, den sidste af investeringerne. Da Coinbase er en kryptobørs i USA, har Coinbase været involveret i reguleringen i år. På trods af dette har det udskrevet imponerende gevinster for investorer, en stigning på 186% hidtil i år. Men med en korrelation på kun 0,59 over den samme tidsramme, er det tydeligvis ikke en god erstatning for Bitcoin. Ikke kun det, men selv efter dets stigning i år, er Coinbase stadig næsten tre fjerdedele under sin børsnoteringspris. Med en retssag indgivet af SEC i sidste måned, venter der uroligt vand forude.

Det er også fristende at spekulere på, hvad en spot-ETF ville gøre for Coinbase. Selvom det unægteligt er positivt for branchen som helhed og dermed for Coinbase, ville eksistensen af en spot-ETF drive nogle brugere væk fra børser? Hvis det regulatoriske klima omkring Coinbase stadig er tåget, når den ETF endelig bliver godkendt, er det måske værd at overveje. Uanset hvad, så er Coinbase naturligvis stærkt korreleret til prisen på Bitcoin, men det er et firma i sig selv og er derfor en separat investering.

Alt i alt er der endnu ikke noget, der virkelig replikerer Bitcoin. Mens Coinbase og MicroStrategy er virksomheder i deres egen ret, og mange investerer i disse af andre årsager end blot Bitcoin, som de gør med mineaktier, fremhæver tilstedeværelsen af Grayscale Trust og BITO futures ETF, hvorfor der er efterspørgsel efter en spot-ETF.

BITO futures ETF kommer tættest på at replikere Bitcoins afkast, men dens underperformance er stadig bemærkelsesværdig. Det er uundgåeligt, at dagen for en godkendt spot-ETF kommer, og så burde en sådan underperformance (for det meste) forsvinde. Men for nu, hvis man ønsker at få eksponering for Bitcoin og har muligheden for at få direkte adgang til det, er der intet, der slår den ægte vare.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.