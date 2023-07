J&J hæver udsigterne for hele året: ‘vi er i en meget stærk position’

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) åbnede 5,0 % op i torsdags efter at have rapporteret markedsslående resultater for sit regnskabsmæssige andet kvartal.

J&J lager op på stærke udsigter

Copy link to section

Investorer jubler også over den hævede guidance. J&J forudser nu, at dens justerede indtjening pr. aktie vil komme på mellem $10,70 og $10,80 i år.

Sundhedsvæsenet hævede også sine udsigter for operationelt salg til lidt over 100 milliarder dollars. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde finansdirektør Joseph Wolk i dag:

Tingene ser meget godt ud. Vi havde en masse gode kliniske og regulatoriske data, som vil stivne de næste par år i anden halvdel af dette årti. Så vi er i en meget stærk position, når vi ser H2.

Eksperter havde forudsagt $10,65 en andel af den justerede indtjening for hele året. I skrivende stund er faldet med 8,0 % i forhold til det højeste år til dato.

J&J Q2 indtjening øjebliksbillede

Copy link to section

Nettoindkomst udskrevet til 5,14 milliarder dollars mod 4,81 milliarder dollars for året før

Indtjening pr. aktie steg også væsentligt fra $1,80 til $1,96

Justeret EPS kom ind på $2,80 ifølge indtjeningspressemeddelelsen

Salget steg 6,3% på årsbasis til 25,53 milliarder dollars

FactSet-konsensus var $2,62 per andel på $24,63 milliarder i omsætning

Johnson & Johnson sagde, at deres MedTech-forretning noterede en årlig vækst på 14,7 % i andet kvartal. CFO Wolk tilføjede:

En guideforhøjelse er i virkeligheden omkring 28 cents, når man tænker på 18 cents for to diskrete strategiske poster, den ene den ikke-kontrollerende interesse i Kenvue, og så foretog vi en investering for at sikre vores fremtid for B-celle maligniteter.

Kenvue toppede Street estimater

Copy link to section

Als torsdag rapporterede Kenvue – dens nyligt udskilte forbrugersundhedsafdeling også bedre end forventet resultater for sit første kvartal siden børsnoteringen i maj. Ifølge finansdirektør Wolk:

Vi havde den vellykkede børsnotering tilbage i maj. Her til morgen annoncerede vi vores hensigt med hensyn til det næste skridt med denne adskillelse.

Johnson & Johnson planlægger nu at opdele aktier i Kenvue via et byttetilbud.

Tidligere på måneden anbefalede Jim Cramer investorer at være forsigtige, når de investerer i J&J-aktier. I modsætning hertil har Wall Street i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på det.

Bekymringer om talkum fortsætter

Copy link to section

Nyheden kommer blot en dag efter, at en jury beordrede Johnson & Johnson til at betale 18,8 millioner dollars til en ung mand, der angiveligt udviklede kræft på grund af dets talkumprodukter.

Tidligere i år annoncerede det multinationale en aftale på $8,9 milliarder om at bilægge tusindvis af retssager relateret til dets talkumprodukter, selvom det fortsætter med at afvise, at dets produkter er sundhedsskadelige.

Også i denne uge sluttede Johnson & Johnson sig sammen med jævnaldrende, inklusive Merck, og sagsøgte Biden Administration for at lade Medicare have magten til at diktere medicinpriser, som Invezz rapporterede her.