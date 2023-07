Kina er blevet en af de første nationer til at regulere teknologien, der driver velkendte tjenester som ChatGPT, efter at have offentliggjort nye regler for generativ kunstig intelligens (AI). Dette fulgte Elon Musks meddelelse onsdag om debuten af xAI, et nyt AI-firma, der vil fokusere på at forstå “universets sande natur.”

Den øverste internetvagthund i Kina, Cyberspace Administration of China, afslørede torsdag et sæt opdaterede regler for at regulere det eksploderende marked, der har fanget hele verdens opmærksomhed. Reglerne træder i kraft den 15. august lige i tide til at regulere de mange kommende AI-drevne projekter som AltSignals’ ActualizeAI AI-økosystem.

Kina AI “midlertidige foranstaltninger”

Copy link to section

Den offentliggjorte version, der omtales som “midlertidige foranstaltninger”, ser ud til at have løsnet adskillige tidligere annoncerede bestemmelser i forhold til et foreløbigt udkast frigivet i april. Dette tyder på, at Beijing ser en mulighed i udviklingsbranchen, da nationen søger at genoplive økonomisk vækst for at skabe job.

Bare i sidste uge blev fintech-giganten Ant Group idømt en bøde på knap 1 milliard dollar af kinesiske regulatorer. Det ser dog ud til, at det kunne være den sidste kinesiske gigant, der står over for regulatorernes fulde styrke om AI. Et stort antal kinesiske teknologigiganter, herunder Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) og JD.COM (NASDAQ: JD) arbejder i øjeblikket på at frigive deres egne AI-chatbots.

I første omgang vil reglerne kun gælde for tjenester, der tilbydes til offentligheden i Kina. Undtagelser gælder for teknologi skabt i forskningsinstitutioner eller beregnet til brugere i udlandet. Den nye lov har gjort op med bøder på så høje som 100.000 yuan ($14.027) for overtrædelser.

Generative AI-tjenesteudbydere vil dog være forpligtet til at udføre sikkerhedsgennemgange og registrere deres algoritmer hos regeringen, hvis deres tjenester er i stand til at påvirke den offentlige mening eller kan “mobilisere” offentligheden.

Elon Musks xAI-selskab

Copy link to section

Samtidig har Elon Musk, grundlægger og administrerende direktør for Tesla, SpaceX og Twitter, annonceret lanceringen af xAI med det formål at “forstå universets sande natur.” I fredags gav Musk og hans team flere detaljer i en live Twitter Spaces-chat om virksomheden.

Teammedlemmerne i xAI har arbejdet på projekter som DeepMinds AlphaCode og OpenAIs GPT-3.5 og GPT-4 chatbots. De er tidligere ansatte i DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter og Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

Musks xAI vil konkurrere med førende AI-chatbots som ChatGPT, Bard og Claude, virksomheder som OpenAI, Google og Anthropic.

Nyheden om Musks AI-virksomhed kom først i april sammen med rygter om, at Musk havde købt tusindvis af GPU-processorer fra Nvidia for at drive en potentiel stor sprogmodel. Under et optaget interview på Fox News Channel samme måned diskuterede Musk sine ideer til et nyt AI-værktøj kaldet “TruthGPT” og tilføjede, at han var bekymret for, at eksisterende AI-virksomheder favoriserede “politisk korrekte” systemer frem for andre.

AltSignals’ ActualizeAI AI-økosystem

Copy link to section

Sidste uge var fuld af AI-gearede aktiviteter. Det startede med, at AltSignals’ ASI-forsalg flyttede til fase 2 efterfulgt af afsløringen af det nye AI Company af Musk og sluttede med, at Chin afslørede sine nye regler til at styre den generative AI-branche.

AltSignals står højt blandt udbydere af handelssignaler, takket være de utrolige planer for ActualizeAI – et avanceret kryptodrevet kunstig intelligenssystem, der er klar til at drive handelssignalbranchen til næste niveau.

I årenes løb har AltSignals været et knudepunkt for banebrydende handelsteknologier og samarbejde mellem fællesskaber, så dens nye ASI-kryptovaluta er mere end blot en investering.

AltSignals gennemfører i øjeblikket et forsalg for ASI-tokenet, hvis værdi er stigende gennem forsalgsfaserne, da startuppen arbejder på at rejse $12.150.000 til yderligere udvikling.

En række funktioner og fordele stilles til rådighed for de investorerne, der deltager i AltSignals-forsalget, hvor den vigtigste er at bruge ASI-tokens til at få adgang til ActualizeAI-økosystemet.