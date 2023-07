Litecoin-prisforudsigelse: Futures åben rente stiger før halvering

Litecoin vil være i søgelyset i de kommende dage, da investorer venter på den kommende halveringsbegivenhed, der er planlagt til august. Mønten handlede til $93 torsdag, da åben interesse for nøglebørser forblev på et forhøjet niveau.

Litecoin halverende nedtælling

Halvering er en unik funktion i proof of work (PoW) kryptovalutaer som Bitcoin og Bitcoin Cash. Det er en funktion, der reducerer blokbelønningen i et forsøg på at bremse møntens forsyninger.

Litecoin, som er en hård fork af Bitcoin, vil ske den 3. august i år, når blokhøjden flytter sig til 2,52 mio. Den nuværende højde er på 2,512 mio.

Litecoin-halvering sker hvert fjerde år, og i de fleste tilfælde plejer mønten at klare sig godt før begivenheden finder sted. Dette forklarer delvist, hvorfor LTC-møntens pris har været i en generel bullish tendens siden juli sidste år.

Litecoin viser nogle vigtige egenskaber forud for denne halvering. Dens hash-rate og minesværligheder er steget til rekordhøje, hvor sidstnævnte står på 26,6.

Samtidig viser data indsamlet af CoinGlass, at dens åbne interesse for futuresmarkedet er steget til over $520 millioner, hvilket er et par point under sidste uges højdepunkt på $614 millioner. Det betyder, at denne åbne interesse er tæt på det højeste niveau siden november 2021, som vist nedenfor.

Åben rente er et afgørende træk på futuresmarkedet, fordi det viser det samlede antal futureskontrakter, som markedsdeltagere har ved slutningen af handelsdagen. Det bruges til at bestemme markedsstemningen og styrken bag et marked.

Litecoin pris forudsigelse

Det daglige diagram viser, at LTC-kursen har slettet nogle af sidste uges stigninger, da stemningen i markedet ændrer sig. Det er faldet fra sidste uges højeste på $116,14 til de nuværende $93. Dette fald falder sammen med Bitcoins bevægelse under støtten på $30.000.

Litecoin understøttes af det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Den har også dannet et lille hammermønster. Derfor er der sandsynlighed for, at prisen vil stige i de kommende dage, efterhånden som nedtællingen til halveringsbegivenheden fortsætter. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at se $105,75, det højeste niveau den 16. februar.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.