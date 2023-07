Augur (REP) tokenet tager fart, idet Chancer-forsalget rammer $845k

Augur (REP), det originale token på den decentraliserede forudsigende markedsplatform, Augur, har overrasket et flertal af kryptohandlere med sit monster Bull Run. Tokenet er eksploderet til et højdepunkt på $1,92 fra $1,12, selvom det havde givet nogle af gevinsterne i skrivende stund.

Nå, mens der ikke er nogen større kryptonyheder, der berører Augur, er den generelle markedsværdi for kryptovaluta steget til 1,12 billioner dollars, da et flertal af kryptovalutaer udviser bullish momentum, selvom et flertal af kryptoforudsigende tokens for kryptovalutaer er forblevet relativt ubevægelige. Der er dog et kommende decentraliseret prædiktivt marked ved navn Chancer, der har til formål at forstyrre hele branchen.

Hvad er Augur, og hvorfor stiger dets originale token?

Augur er en markedsprotokol i vækst med $1,03 millioner TVL i øjeblikket. Selvom protokollen er ret gammel, blev dens anden version udgivet i 2020. Den er baseret på en sofistikeret ordrebogsapplikation, og brugerne skal bruge DAI som deres basisvaluta for at handle på Augur.

Reputation token, eller REP, er navnet på platformens token. Brugerne satser deres “omdømme” på udfaldet ved at placere væddemål eller skabe nye markeder, hvor andre brugere kan placere væddemål.

Hvad er Chancer?

Chancer er en banebrydende Web3 peer-to-peer (P2P) brugerdefineret betting platform, der udvikles til at lade brugere satse på enhver begivenhed, mens de ser begivenhederne live gennem Googles WebRTC.

Chancer sigter mod at gå ud over, hvad folk som Augur og Polymarkets gør ved at introducere livestreaming og sociale væddemålsfunktioner, som vil gøre brugerne til skaberne af satsningsoddsene. Derudover tilbyder Chancer også brugere chancen for at satse på en række forskellige begivenheder udover de sædvanlige sports- og kasino væddemål, hvilket er en spændende funktion.

Det er i øjeblikket i gang med forsalget af sit originale token, CHANCER, som vil være det vigtigste handelsværktøj på platformen. I skrivende stund havde holdet rejst over $845k på mindre end tre uger. Holdet har som mål at rejse 1 million dollars under den nuværende første fase af forsalget.

Interessant nok stiger værdien af CHANCER, efterhånden som forsalget skrider frem, og det forventes at stige fra den nuværende pris på $0,01 til $0,011 i næste fase. Du kan købe CHANCER tokenet her.

Chancer tilføjede for nylig Ether (ETH) og Tether (USDT) som yderligere købsmuligheder for at tillade flere kryptospillere at finde sted i forsalget.

Augur (REP) prisprognose

Forud for den aktuelle prisstigning, der startede onsdag den 19. juli, var Augur (REP) i et kraftigt fald. Det er faktisk langt fra fuldstændigt at slette tabene fra det tidligere fald. Det er stadig et fald på 22% i forhold til, hvor det handlede for syv dage siden, og 63% i forhold til, hvor det handlede for en måned siden.

Augur (REP) månedligt prisdiagram. Kilde: coinmarketcap

Ikke desto mindre er samfundet bullish med mere end 85% af brugerne, der har det godt med Augur (REP) i dag ifølge coingecko.

REP price analysis

Den nuværende Augur (REP) prisstigning har sendt REP over det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) og på kurs til det første modstandsniveau på $2,3344.

Det relative styrkeindikatorindeks (RSI) peger også på starten på en bullish trend, da signallinjen har krydset oversolgtniveauet på 35 opad. MACD har også dannet et grønt histogram, og en cross-over har fundet sted, der peger på en bullish tendens.