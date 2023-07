AltSignals: Hvor attraktivt er et AI-token, der driver et handelsfællesskab?

At blive en succesfuld handlende på forex-, aktie- eller kryptomarkeder kræver mange års dedikation gennem læring og praksis. Men hvad med en platform, der forkorter rejsen til at blive en succesfuld erhvervsdrivende og gør det muligt for en at tjene, mens de lærer? AltSignals ($ASI) har opbygget et fællesskab af handlende gennem sine kvalitetshandelssignaler siden 2017. På grund af sin succes introducerer AltSignals en AI-handelsplatform, der vil blive kørt på krypto. Virksomheden åbnede et forsalg og har rejst 1,2 millioner dollars på baggrund af stor efterspørgsel efter tokenet.

Om AltSignals og AI iteration

Copy link to section

AltSignals har været i handelsspillet i et halvt årti. Den britisk baserede handelssignaltjeneste har over 52.000 medlemmer på Telegram og 1.400 VIP’er. Platformen har genereret over 3.782 signaler med en gennemsnitlig nøjagtighed på 64%. AltSignals har som sådan været en blomstrende handelssignaltjeneste.

AltSignals har brugt den gennemprøvede software AltAlgo™ til at generere sine signaler. Men på grund af den voksende brug af kunstig intelligens ønsker virksomheden at tage handelsspillet til næste niveau. Holdet mener, at det kan udnytte kraften ved maskinlæring, naturlig sprogbehandling, forudsigelig modellering og sentimental analyse for at forbedre kvaliteten af de signaler, det genererer. Brug af kunstig intelligens vil også gøre det muligt for teamet at dække flere handelsinstrumenter og øge investorernes bundlinjer.

Hvorfor bør du investere i AltSignals?

Copy link to section

AltSignals har været på markedet i omkring fem år, genereret og leveret kvalitets handelssignaler. Det er en gennemprøvet og pålidelig platform. Investering i platformen sikrer investorerne, at de har at gøre med en platform, der allerede er succesfuld.

AltSignals AI-baserede platform tilbyder også yderligere fordele for investorer. Investorer får adgang og medlemskab til AltSignals AI-platformen, kaldet ActualizeAI. Det giver dem adgang til handelssignaler for at overlade deres indkomster fra aktie-, krypto-, forex- og CFD-markeder.

For handlende, der søger yderligere viden om handelsverdenen, kunne AltSignals være ideelle for dem. Der vil være handelsturneringer og konkurrencer, hvor investorer lærer af hinanden for at øge deres viden om markedet. Investorer, der vinder konkurrencerne, bliver belønnet med $ASI, udover de færdigheder, de tilegner sig.

En anden måde at vokse med AltSignals på er ved at give og bidrage med ideer på platformen. Dette er beregnet til at decentralisere beslutningsmagten, men vil også give investorer mulighed for at opnå nye kompetencer inden for handel.

AltSignals prognose for 2023 og 2024

Copy link to section

AltSignals er allerede i forsalget, men efterspørgslen efter tokenet har været stor. Tokenet er mere end 53% udsolgt i anden fase af forsalget, og efterspørgslen peger på en potentiel prisstigning, når tokenet vises.

$ASI vil blive noteret på Uniswap i tredje kvartal, med mere at følge. I betragtning af hvordan andre tokens er steget kraftigt efter notering, kan $ASI vinde med op til trecifrede procenter i 2023. I 2024 kan gevinsterne stige, efterhånden som AltSignals AI-platformen, ActualizeAI lanceres, og flere hjælpeprogrammer bliver bragt. En prognose på 1.000% for 2024 er realistisk.

Værdien af $ASI kunne blive boostet af dens deflationære tokenomics. Disse er mekanismer til at reducere antallet af tokens i udbuddet, hvilket gør det muligt for efterspørgselskræfterne at understøtte dens værdi. Med deflationsmekanik bør værdien af $ASI forventes at stige over tid.

Hvor attraktiv er $ASI i forsalgsfasen

Copy link to section

$ASI sælger for $0,01875 i anden fase af forsalget. Prisen var $0,015 i første fase og stiger på hvert trin. Med vores fremskrivninger kan værdien af $ASI stige i vejret, når tokenet bliver listet.

Det er fordelagtigt at købe token på forsalg, før værdien stiger. Det giver investorer mulighed for at købe på et lavt niveau for at maksimere profitpotentialet, når tokenværdien stiger.