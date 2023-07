Dogecoin køler ned efter “Scooby Doo”stigning: Køb Shiba Memu (SHMU)?

Dogecoin (DOGE) forbliver en af de bedste meme-mønter i dag, takket være et fantastisk fællesskab og en top berømthedsfan i Teslas CEO og Twitter-ejer Elon Musk. Men med mønter som Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) og Floki Inu (FLOKI), der forbedrer meme-mønternes appel til investorerne, bliver udfordringen om topplaceringen stadig varmere.

Med i kampen er Shiba Memu, et projekt, der ønsker at adskille sig fra andre potentielle DOGE-mordere med en unik tilgang til meme-tokens. Få mere at vide om Shiba Memu i denne Dogecoin-prisprognose.

DOGE oplever “Scooby Doo” stigning

Copy link to section

Dogecoin, der blev lanceret i 2013 som den originale meme-mønt med hundetema, har et af de mest passionerede kryptosamfund omkring sig. “Joke”-tokenet er i øjeblikket blandt de 10 bedste kryptovalutaer efter markedsværdi og steg for nylig med mere end 5%, da Teslas CEO Elon Musk igen tweetede om altcoinen.

Musks tweets om Dogecoin har historisk fremkaldt reaktioner fra handlende, hvor prisen på DOGE og relaterede tokens såsom SHIB afspejler disse træk. Det så ud til at være tilfældet, da DOGE nåede sin rekordhøje pris over $0,73 i maj 2021. Denne gang mødte tyre modstand over $0,07. De umiddelbare mål på opsiden kan dog være over $0,1 – mere sandsynligt, hvis markederne vender højere op i medvinden, såsom klar regulering og vedtagelse.

Bemærkelsesværdigt har Twitter stadig Dogecoin som betalingsmulighed på platformen (kildekoden, der pegede på Bitcoin, er siden blevet slettet). Vil DOGE fortsætte med at holde på sin meme-mønt krone ved hjælp af lejlighedsvise Musk-drevne pigge? Eller kan Shiba Memu vende den?

Hvad er Shiba Memu?

Copy link to section

Hvad angår meme-mønter, planlægger Shiba Memu at udnytte kunstig intelligens og blockchain-teknologi til at bygge et revolutionært, selvforsynende marketingkraftcenter.

Projektets AI-dashboard vil blive drevet af SHMU, et ERC-20-token på Ethereum blockchain. I henhold til hvidbogen er den samlede token-forsyning 1 milliard SHMU, hvoraf 85% er blevet stillet til rådighed for forsalg, da projektet ser ud til at samle et stærkt fællesskab.

For investorer er en ting at bemærke, at Shiba Memu token-salget vil vare 8 uger. Bortset fra det vil prisen stige hver dag kl. 18.00 GMT. Det betyder et kort vindue, hvor interesserede købere kan diversificere deres porteføljer med SHMU.

Besøg Shiba Memus hjemmeside, hvis du ønsker at købe SHMU. (Bemærk, at du kun kan købe tokenet fra den officielle forsalgsside).

Er Shiba Memu unik fra andre meme-tokens?

Copy link to section

Integrationen af AI-teknologi i meme-mønten udråbes som en potentiel game changer for Shiba Memu. Selvom det er meme-centreret, vil det nye AI-drevne projekt ikke kræve eller stole på menneskedrevne marketingindsatser og hype for trækkraft på tværs af kryptoinvesteringsområdet. I stedet er det designet til at bringe markedsføringsglans til memes.

I hjertet af meme-møntens marketingkraftcenter vil dens AI-drevne dashboard være.

Ifølge dets whitepaper vil tokenets AI Dashboard, der i øjeblikket er under udvikling, identificere sine egne marketingstrategier, skrive PR’er og selvmarkede på tværs af forskellige sociale netværk og fora. Det system forventes at gå live i første kvartal af 2024 og vil tilbyde en ultra-innovativ platform, hvorfra alle brugere kan få adgang til Shiba Memus marketingstrategier.

AI-dashboardet vil udnytte naturlig sprogbehandling, forudsigelig analyse og personalisering for at hjælpe brugerne med at holde styr på alt, hvad Shiba Memu er.

Brugere vil også være i stand til at interagere med andre på tværs af netværket, oprette forbindelse og dele markedsopdateringer i realtid. De vil også være i stand til at give feedback og endda dele forslag, der sigter mod at fremme yderligere adoption af SHMU.

Er det muligt at tjene flere Shiba Memu efter forsalget?

Copy link to section

At skaffe likviditet til Shiba Memu-puljen er en af måderne at tjene mere SHMU på.

Der vil også være mulighed for at satse tokens, mens investorer sandsynligvis vil finde chancen for at tjene SHMU, når deres forslag bliver vedtaget, en attraktiv tilføjelse til investeringsmuligheden, der følger med det nye meme-token.

Shiba Memu prisprognose

Copy link to section

Prismæssigt er det svært at sige, hvordan SHMU præcist vil præstere i de næste et eller to år. Men med prisstigning gennem forsalget og meme-mønt markedet stadig en stærk sektor, er det muligt, at prisen kan være væsentligt højere end $0,0244, der er sat til at være den endelige token-salgsværdi. Hvad kan hjælpe SHMU med at prissætte i 2024-2025?

En marketingmaskine, der aldrig sover, kan være den faktor, der ser, at prisen på Shiba Memu fortsætter med at stige, når tokenet lanceres på større børser i 3. kvartal 2024. Det er også sandsynligt, at integrationen med førende dApps og platforme i 1. kvartal 2025 vil hjælpe, hvor denne udsigt kommer fra en stigning i SHMU’s anvendelighed og anvendelse.

Den massive interesse for forsalget, som har rejst mere end 1,04 millioner dollars på mindre end tre uger, kan også bruges som en potentiel indikator for yderligere efterspørgsel hen ad vejen. I dette tilfælde er SHMU over $1 i 2024 mulig, og mål i intervallet $5-$10 kan være på bordet gennem 2025.

Selvom det er positivt for Shiba Memu, er det vigtigt at bemærke, at udviklingen stadig er i en tidlig alder, og at priserne ikke kan stige i vejret under forsalget. Når tokens listes på børser, kan andre markedsfaktorer også påvirke mulig ydeevne.

Du kan lære mere om Shiba Memu her.