Ether: Aktivitet giver guldkant midt i kapitalflugt

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Den stadig mere fjendtlige regulatoriske holdning over for krypto i USA har udløst stigende usikkerhed i sektoren.

Midt i denne storm indtager Ethereum en interessant position. Det blev udeladt fra listen over tokens, som SEC havde navngivet som værdipapirer i Binance-sagen i juni, som omfattede Solana (SOL), Polygon (MATIC) og Cardano (ADA). SEC-formand Gary Gensler havde også undviget spørgsmål om, hvorvidt det udgjorde en sikkerhed.

Det så ud til at sidde i et gråt område – bestemt ikke så sikkert, som Bitcoin ser ud til at være fra kæberne på det frygtede sikkerhedsmærke, men i en langt bedre position end de fleste tokens, der opererer i DeFi-rummet. Dets fald og stigning efter den (for det meste) positive kendelse om Ripple-værdipapirfasen viste dette yderligere.

Men på trods af de regulatoriske problemer og drænet på kryptomarkedet som helhed i løbet af de sidste atten måneder (selv efter nødhjælpsrallyet i 2023 er priserne stadig langt under deres top), er der grund til at være noget optimistisk, når man vurderer de underliggende data for Ether. På den anden side er der nogle faktorer, som også bør prædike forsigtighed.

Aktiviteten forbliver robust

Copy link to section

Cryptos kampe sidste år er ingen hemmelighed. Krypten blev vippet ud af klippen af Terra-økosystemets forbløffende sammenbrud og blev ved med at falde. Da investorer på egen hånd kunne se, hvor langt ude på risikospektret krypto ligger, blev sektoren hærget, da centralbankerne gik over til en stram pengepolitik.

Priserne dykkede, mængderne blev decimeret, og kapitalen flygtede fra systemet. ETH var ikke immun og faldt fra sit højeste niveau på næsten $4.900 i november 2021 til næsten trecifret, før det steg tilbage til næsten $1.900 i dag. Nedenstående diagram viser denne prishandling i forhold til det 2-årige statsobligationsudbytte, som demonstrerer afkastforventninger (vist på en omvendt skala), og fremhæver, hvordan aktivet har kæmpet, efterhånden som udbyttet er steget.

Men på trods af denne enorme nedtur, når man ser på on-chain data, har aktiviteten på Ethereum været mere modstandsdygtig, end man måske havde forventet.

Transaktioner faldt gennem hele sidste år og faldt støt fra omkring 1,3 millioner transaktioner om dagen på ETH/USD-højtiden i november 2021 til omkring 1 til 1,1 millioner i starten af 2023, hvor de har været siden.

Det betyder, at transaktioner er omkring 20 % lavere end november 2021-niveauerne. Men når man ser på prisen, er Ether over 60 % rabat på sit højeste. Dette er et mere uelastisk forhold, end nogle ville have forudsagt, og selvom bjørnemarkedet åbenbart har været grufuldt, maler det noget af en sølvbeklædning.

Ethers langsigtede gennemførlighed vil altid være baseret på dets brug – jo flere mennesker bruger Ethereum, jo flere gebyrer der betales, jo mere indsatsudbytte optjenes, jo mere Ether forbrændes. Kort sagt, jo mere succesfuld er Ether.

Igen, det er ikke meningen, at Ether har haft et godt år. Det er fortsat stærkt tabsgivende for alle, der har købt på det hysteriske tyremarked. Når man ser på den samlede værdi låst (TVL) på platformen, som kan ses som en anden målestok for, hvordan netværket klarer sig, er udsigterne mindre rosenrøde.

TVL er faldet med 77% fra sit højeste, et træk på $85 milliarder. Mens en stor del af dette skyldes meget spekulative tokens og protokoller, hvor der ikke er nogen reel nytte, der hopper på Ether-vognen, før de blev vasket ud i det sidste år, er tilbagetrækningen alvorlig og fremhæver, hvor hårdt DeFi er blevet ramt. Selv vurderer TVL i ETH-termer snarere end dollars, er faldet betydeligt.

Regulering

Copy link to section

Dette fører os tilbage til regulering. Fremtiden for DeFi, og i vid udstrækning Ethereum, kan være baseret på tokenisering af aktiver. Aktiver fra den virkelige verden, såsom aktier og obligationer, har længe været drømt om, og entusiaster sværger, at dette er fremtiden.

Hvis dette skal ske, bliver tilsynsmyndighederne nødt til at komme ombord. For at åbne op for adgang til den blockchain-domicerede verden for trad-fi, skal der sættes klare rammer på plads. I denne forstand repræsenterer den regulatoriske kamp en afgørende kamp for fremtiden for DeFi.

Det kan tage år at spille ud, men i det mindste er der nu en bevægelse i retning af at skabe et klarere billede, startende med Ripple-dommen. Der er lang vej endnu (for både Ripple-sagen og for blockchain-industrien som helhed), men det føles uundgåeligt, at vi får lovgivere til endelig at skabe en formel ramme omkring sektoren.

Uanset hvad, hvis brugen af Ethereum fortsætter med at forblive robust, vil der være lysere dage forude. Men indtil videre er barriererne stadig oppe.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.