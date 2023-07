USD/ILS: Shekel-analyse, da Moody’s advarer om israelske protester

Den israelske shekel svækkedes i denne uge, da de voldelige protester fortsatte i landet. USD/ILS -kursen steg fra et lavpunkt på 3,5531 den 19. juli til det højeste på 3,7213, da handlende vurderer virkningen af disse protester.

Moody’s advarer mod protester

Israel er faldet i kaos, efter at parlamentet vedtog det kontroversielle lovforslag om retlig eftersyn fremsat af Benjamin Netanyahu. Denne situation er blevet den værste krise i Israel i årevis, og den kan blive værre.

Regeringen mener, at disse nye regler er nødvendige for at reducere magten af en domstol, der ses som yderst aktivistisk, der presser venstrefløjens dagsorden. Kritikere mener derimod, at lovforslaget vil lamme retten og være med til at underminere minoritetsgrupper.

Det er ikke klart, hvordan disse protester vil påvirke den israelske økonomi. I et notat advarede analytikere hos Moody’s om, at protesterne udgør en betydelig risiko for økonomien. Den forventer nu, at økonomien vil vokse med 3 % i 2023 og 2024. Notatet indeholdt ikke en negativ effekt fra en længere krise.

De fleste kreditvurderingsbureauer, herunder Fitch, S&P Global og Moody’s, har bekræftet landets kreditvurdering som stabil. De mener ikke desto mindre, at disse protester kan føre til mere svækkelse af økonomien.

I mellemtiden fastholdt Bank of Israel rentesatserne stabile på 4,75 % i juli, men advarede om, at den kunne genoptage stigningen, hvis inflationen forbliver højere i et stykke tid. Den sats var det højeste niveau siden 2006. Centralbankchefen sagde:

“Hvis vi ser, at miljøet ikke konvergerer på den måde, vi troede… vil vi ikke tøve med at blive ved med at hæve renten. Vi vurderer, at vi bliver nødt til at holde renten på et ret højt niveau i et stykke tid.”

USD/ILS teknisk analyse

USD til israelske shekel har været i en bullish trend i et stykke tid. Parret dannede en stigende kanal, der er vist i sort. Denne kanal forbinder de laveste og højeste niveauer siden august sidste år.

Det har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens MACD’en slentrer på det neutrale punkt. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter oversiden af kanalen til 3,80.