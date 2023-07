AltSignals forsalget rammer $1,21 millioner, mens AI-virksomheder accepterer sikkerhedsforanstaltninger i USA

Guldfeberen med kunstig intelligens (AI) samler damp dag for dag, efterhånden som flere og flere virksomheder og iværksættere hopper med på vognen. De seneste deltagere er Elon Musks nyligt lancerede xAI, som teknologimogulen sagde, at dens hovedformål er at forstå universets sande natur og Meta Platforms (NASDAQ: FB) Llama 2.

AltSignals, en virksomhed, der er kendt for at levere handelssignaler, arbejder også på en AI blockchain-drevet platform for at strømline sin generering af handelssignaler. Det er i øjeblikket ved at gennemføre et forsalg af ASI-tokenet, som er rygraden i AI-økosystemet. Hvis du er interesseret, kan du købe ASI-kryptovalutaen her.

De amerikanske AI-virksomheder er enige om at implementere sikkerhedsforanstaltninger

Der har været øget pres for at stramme reglerne for kunstig intelligens efter hypen omkring teknologien. Der er en generel fornemmelse af, at hvis den ikke kontrolleres, vil AI have en negativ indvirkning på folks liv.

En række amter og regioner arbejder i øjeblikket på AI-regler for at kontrollere det voksende AI-marked. Den vigtigste lovgivende gren af EU vedtog for nylig EU AI Act, som er den første omfattende forordning om kunstig intelligens rundt om i verden.

I USA, hvor et flertal af de førende AI-virksomheder er hjemmehørende, er syv virksomheder blevet enige om at implementere sikkerhedsforanstaltninger for at håndtere de risici, som teknologien udgør. Ifølge Det Hvide Hus har syv af de bedste kunstig intelligens-virksomheder forpligtet sig til at håndtere de risici, der er forbundet med kunstig intelligens. Dette vil indebære evaluering af sikkerheden ved AI og offentliggørelse af resultaterne af disse evalueringer.

Virksomhederne omfatter Amazon (NASDAQ: AMZN), Anthropic, Google’s Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Inflection, Meta, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) og OpenAI. Meddelelsen blev givet af selskabernes ledere sammen med den amerikanske præsident Joe Biden.

Flytningen kommer efter en række advarsler vedrørende teknologiens muligheder.

Det amerikanske hvide hus presser på for at indføre AI-regler

Frygt for spredning af misinformation er blevet rejst som følge af virksomhedernes hurtige udvikling af AI-værktøjer, især op til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

I fredagens bemærkninger sagde præsident Joe Biden, at de “skal være klare øjne og årvågne over for de trusler, der opstår fra nye teknologier, der kan udgøre – ikke behøver, men kan udgøre – mod vores demokrati og vores værdier.”

Ifølge Sir Nick Clegg, præsident for globale anliggender hos Meta, er hypen omkring AI “er gået noget forud for teknologien.”

Hvad blev de syv AI-virksomheder enige om at gøre?

Aftalen underskrevet af de syv virksomheder i Det Hvide Hus kræver, at AI-systemer gennemgår interne og eksterne ekspertsikkerhedstests, før de frigives, vandmærker bruges til at hjælpe folk med at genkende indhold genereret ved hjælp af AI, AI-styrkerne og -svaghederne afsløres, og faren ved AI-værktøjerne undersøges.

Det Hvide Hus tilføjede, at hensigten er, at folk med lethed skal kunne fortælle, hvornår onlineindhold produceres af AI. Præsidenten sagde, at de havde et seriøst ansvar, og de er nødt til at få det rigtigt.

Hvilken indflydelse har aftalen på AltSignals?

Selvom AltSignals ikke var blandt de syv virksomheder, der underskrev aftalen, vil enhver lovgivning, der påvirker brugen af kunstig intelligens, helt sikkert påvirke dets AI-økosystem. Til at starte med bliver de nødt til at sikre, at AI-platformen overholder alle de fastsatte regler.

Men som det ser ud, har AltSingals været i drift i over fem år og har ikke haft nogen indkøring med regulatorer rundt om i verden, hvilket er et godt forslag til investorer, der ønsker at købe deres nye ASI kryptovaluta.