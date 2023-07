Meta rapporterer et stærkt Q2: ‘dette er Meta-specifikt’

Aktierne i Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) steg 6,0 % på længere timer, efter at tech-behemothen rapporterede bedre end forventet resultater for sit regnskabsmæssige andet kvartal.

Meta deler op om optimistisk vejledning

Aktien reagerer også på indtægtsvejledningen for indeværende kvartal, der toppede Street estimater. Meta forudser nu, at omsætningen vil falde mellem $32 milliarder og $34,5 milliarder i Q3.

Til sammenligning lå analytikerne på 31,2 milliarder dollar. Som reaktion på indtjeningsprintet sagde Mark Mahaney – chef for internetforskning hos Evercore ISI i dag:

Brugertal var gode. Men det, der virkelig dukkede op, er accelerationen af omsætningsvæksten… Jeg tror ikke, at internetannoncer bøjer sig tilbage. Dette er metaspecifikt.

Han er overbevist om, at modvind relateret til Apple iOS-privatlivsændringerne nu er i bakspejlet. År til dato er Meta-aktierne nu steget hele 150 %.

Meta sænker CAPEX-forventningerne

Meta Platforms sagde også i sin indtjeningspressemeddelelse, at kapitaludgifter forventedes at være på 30 milliarder dollars i år i den øverste ende af intervallet.

Det multinationale havde tidligere guidet for op til 33 milliarder dollars. Evercore ISI-analytikeren tilføjede:

Vi har disse flere produktcyklusser. Når du lægger et lag i et virkelig genoprettende annoncemarked, vil disse vækstrater være meget højere, end folk troede.

Meta ser dog en stigning i kapitaludgifter næste år, da de investerer mere i datacentre og servere for at udvide sit fodaftryk inden for generativ kunstig intelligens.

Meta klarer sig godt i reklamer

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsrapporten inkluderer en stigning på 34 % år-til-år i annoncevisninger på tværs af virksomhedens “familie af apps”. Den gennemsnitlige pris pr. annonce faldt dog med 16 %. På CNBCs ” Closing Bell: Overtime ” bemærkede Mahaney:

Næste kvartal er de vejledende, at væksten i annonceomsætningen bliver nord for 20 % i den høje ende. Markedet tænkte, at de måske ville nå 20 % i december kvartal. De er et kvarter hurtigere. Det er den store overraskelse.

Meta Platforms afsluttede sit andet kvartal med et 14% lavere antal medarbejdere sammenlignet med sidste år. Tidligere på måneden lancerede Mark Zuckerberg “Threads” for at konkurrere med Elon Musks Twitter (kilde).

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Meta-aktier.

Meta Platforms Q2 indtjening øjebliksbillede

Tjente 7,79 milliarder dollars mod 6,7 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie blev også forbedret fra $2,46 til $2,98

Omsætningen steg 11% år-til-år til 32 milliarder dollars

Konsensus var $2,91 per andel på $31,1 milliarder omsætning

DAU’er på tværs af sin familie af apps ramte 3,07 milliarder – en stigning på 7,0 %

$10,63 af ARPU slog også forventningerne med 41 cents

Meta Platforms noterede sig en årlig vækst på 12 % i omsætningen fra “familie af apps”, mens omsætningen fra reality-laboratorier faldt med 39 %. Mahaney konkluderede:

Der er nogle negative. [Du ville] elske at se dem trykke ned på det metaverse forbrug. Det sker ikke. De fortæller dig, at de vil øge deres metaverse driftstab væsentligt. Men derudover ser det her ud som et rigtig godt beat and raise quarter.

Analytikeren har et kursmål på 350 $ på Meta-aktier, der tyder på yderligere 10 % opside herfra.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.