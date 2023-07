Intel Q2-indtjening: ‘det har været langsommere at eksekvere i AI’

Intel Corporation (NASDAQ: INTC) har netop rapporteret et overraskende overskud for sit regnskabsmæssige andet kvartal. Aktierne er steget med 8,0 % efter åbningstid.

Investorer jubler også over selskabets indtjeningsguidning for 3. kvartal. Intel forventer en indtjening på 20 cent pr. aktie i dets nuværende kvartal mod analytikere på 16 cent.

Med hensyn til omsætning ser den dog 12,9 milliarder dollars – omkring 320 millioner dollars under konsensus. Ifølge Wedbush Securities-analytiker Matt Bryson:

Jeg tror, at Intel skal forbedre, hvor dens udførelse er i serverens CPU-plads. Men så også, nye muligheder som AI, jeg synes, Intel har været en smule langsommere til at eksekvere i den kategori.

Justerede bruttomarginer forventes at blive omkring 43% i tredje kvartal, ifølge pressemeddelelsen. Intel-aktien er nu steget med 40 % i forhold til starten af året.

Den justerede bruttomargin lå på 39,8 % i det nyligt afsluttede kvartal. På Yahoo Finance Live tilføjede Wedbush-analytikeren:

Intel toppede eksperternes prognose for både pc- og datacentersalg i 2. kvartal. Wedbushs Bryson bemærkede også:

I dag fortæller os, at vi i det mindste har set en bund, især i pc-kategorien. I betragtning af deres andel i det rum, er det en fin gasgenerator, de kan bruge til at give dem mulighed for at investere i andre interessante områder.