S&P Global Q2-omsætning rammer 3,1 milliarder dollars, efterhånden som overskuddet trækker sig tilbage

S&P Global (NYSE: SPGI), den gigantiske finansielle servicevirksomhed, havde et blandet kvartal, da efterspørgslen efter dets løsninger modereredes. Virksomhedens omsætning steg med 3,7% og nåede op på 3,1 milliarder dollars. Det var omkring 40 millioner dollars højere end hvad analytikerne havde forventet.

Dens markedsintelligensindtægter steg til 1,07 milliarder dollars, mens dens vurderinger, råvareindsigt og mobilitet steg til henholdsvis 851 millioner dollars, 462 millioner dollars og 369 millioner dollars. Indeksomsætningen steg med 3% til $348 millioner.

For året forventer selskabet, at dets omsætning vil stige med mellem 10% og 12%, mens dets driftsmargin vil være mellem 34% og 35%. Kapitaludgifter vil komme på 140 millioner dollars, i en erklæring sagde Douglas Peterson, virksomhedens administrerende direktør:

“Med det nuværende hurtige teknologiske fremskridt, især inden for kunstig intelligens, har vi aldrig været mere begejstrede for potentialet for kraftfulde nye løsninger og værktøjer, som S&P Global snart vil være i stand til at bringe til vores kunder.”