US House Financial Services Committee vedtager lovforslag om klar kryptoregulering

Et vigtigt møde i amerikansk hus har vedtaget et lovforslag, der omsider kan sikre den efterspurgte lovgivningsmæssige klarhed for cryptocurrency-virksomheder.

#PASSED: In a historic first, the House Financial Services Committee just advanced the BIPARTISAN FIT for the 21st Century Act to protect consumers and provide clear rules of the road for the digital asset ecosystem.



Up next: @HouseAgGOP considers the legislation tomorrow. pic.twitter.com/kOyLmolPuz — Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 26, 2023

Onsdag den 26. juli stemte de fleste amerikanske vagthunde for at fremme to lovforslag om regulering af cryptocurrency og godkendte 21st Century Act for at beskytte kunder og sikre afgørende regler for den digitale aktivsektor.

Lovgiverne gik ind for Blockchain Regulatory Certainty Act og Financial Innovation & Technology for det 21. århundrede.

At favorisere regningerne ville sikre klare regler for cryptocurrency-virksomheder, når de registrerer sig hos Securities & Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission.

Flere demokrater, herunder Ritchie Torres, sluttede sig til afstemningen om lovforslaget. Desuden vil Husets landbrugsudvalg behandle de opdaterede rammer torsdag (27. juli).

Vind til det amerikanske kryptomarked

Mens nationer som EU, Australien og Singapore vedtager klare markedsregler, ser USA en inklusiv reguleringsmodel for, at digitale valutaer forbliver på niveau.

I mellemtiden repræsenterer den enestående afstemning fra Repræsentanternes Hus en massiv sejr for kryptoaktivister, der har overtalt lovgivere til at levere klare kryptoregler. Det er første gang, Kongressen beslutter sig for lovforslag om regulering af kryptovaluta.

Værdipapirer klarhed

SEC har vist sin dominans over kryptoområdet og udtalt, at de fleste kryptovalutafirmaer sælger digitale aktiver som værdipapirer og derfor er underlagt reglerne om kundebeskyttelse.

Regulatoren forstærkede sin indsats ved at sagsøge Coinbase og Binance for manglende registrering af nogle kryptovalutaer. De førende cryptocurrency-børser har afvist disse påstande.

Værdipapirvagten stod over for massiv kritik efter retssagerne, hvor samfundet pressede Kongressen til at levere love, der præciserer krypto som en vare eller sikkerhed.

Kryptovalutasektoren har oplevet øget regulatorisk kontrol siden sidste års pludselige debacle af førende digitale aktivvirksomheder, herunder FTX, Voyager Digital og Celsius Network.

Regulatorisk rådgiver Frank Gilligan forklarede, hvordan kryptofirmaer kunne overholde SEC-lovene under et interview med invezz.com