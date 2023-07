Arthur Hayes siger, at AI vil revolutionere DAO’er, ser et eksponentielt løft for Ethereum

Arthur Hayes, tidligere BitMEX CEO og top krypto-iværksætter, har tilføjet sine forudsigelser om fremtiden for kunstig intelligens (AI). Han foreslår, at AI i sidste ende kan revolutionere decentraliserede autonome organisationer (DAO’er), hvor samarbejde mellem AI’er og mennesker driver en ny økonomisk struktur.

Med AI på plads vil DAO’er afkoble fra traditionelle strukturer, der i øjeblikket kontrolleres af stater og regeringer, sagde Hayes i sit seneste blogindlæg “Moai”.

Bortset fra DEX’er er den tidligere BitMEX-direktør positivt på, hvad fremtiden for AI DAO’er kan betyde for Ethereum.

Wanna know why $ETH is going to pump as AI member DAOs spread? Read "Moai".



Yachtzee!https://t.co/g1Od8bNce4 pic.twitter.com/FEaLjA7Sm1 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) July 28, 2023

Vækst af AI DAO’er og fordele for Ethereum

Ifølge iværksætteren er dens decentraliserede udvekslinger (DEX’er), der i sidste ende kan blive platformene, hvor nye AI-drevne DAO’er handler. AI DAO’er, mener han, vil være fri for statskontrol, da de ikke vil blive tvunget til at vælge og overholde tvang fra en bestemt jurisdiktion. De vil snarere leve på blockchain og operere via smarte kontrakter på netværk som Ethereum.

“Min mening er, at AI’er vil organisere sig ved hjælp af en decentraliseret autonom organisation (DAO) struktur. DAO’er er afhængige af offentlige blockchains – ikke staten – for at fungere. DAO-strukturen vil give AI’er og mennesker mulighed for at samarbejde og tjene som den organisatoriske struktur, der tillader AI + menneskelig økonomi at vokse og blomstre.”

Hayes er af den opfattelse, at uden mulighed for at udøve kontrol eller pres på AI’er, bliver staten magtesløs til at håndhæve juridiske normer på AI DAO’er. Kun smarte smarte kontrakter på offentlige blockchains vil være i stand til at arbejde med sådanne virksomheder, hvilket betyder, at de vil være i stand til at finansiere og handle alle tokens på DEX’er. Hans konklusion:

“DEX’er vil udvikle sig i retning af at blive naturlige monopoler, da de vil være de første virkelig globale handelspladser, hvor ethvert væsen med en internetforbindelse kan mødes og handle.”

I sit tidligere blogindlæg forudsagde Hayes, at AI kunne katalysere eksponentielle gevinster for Bitcoin-prisen, og forudsagde en potentiel vækst til $750k for BTC. Ifølge ham bliver Bitcoin AI’s valuta. Han siger nu, at det andet netværk, der sandsynligvis vil drage stor fordel af AI-revolutionen, vil være Ethereum, takket være en eksponentiel vækst i DAO’er.

Om spørgsmålet konkurrenter og såkaldte “Ethereum-dræbere”, bemærkede Hayes:

“Mens investorer kan tjene penge på at handle med den seneste hypede Ethereum-klon, vil ingen af dem nogensinde formørke Ethereum med hensyn til adoption og anvendelighed.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.