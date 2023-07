Gråtoner opfordrer SEC til at godkende alle Bitcoin ETFs applikationer samtidigt

Grayscale Investment opfordrede US Securities & Exchange Commission til at godkende alle spot -Bitcoin-børshandlede fondsansøgninger samtidigt, ifølge torsdagens brev. Kapitalforvaltningsfirmaet har tillid til, at et sådant skridt ville forhindre urimelige fordele.

@Grayscale Investments calls for equal treatment and urges the @SECGov to approve all spot #BitcoinETF applications simultaneously, according to a statement made to the agency on Thursday.#BitcoinETF #SEC #EqualTreatment pic.twitter.com/p9wMVpZNxE — DeFi Planet (@PlanetDefi) July 28, 2023

Erklæringen indikerede, at det ville være positivt at godkende kun listede applikationer (BlackRock, VanEck, Ark 21 Shares, Fidelity, WisdomTree og Invesco Galaxy) men afspejler et pludseligt og væsentligt skift i, hvordan regulatoren anvender lovbestemte standarder. Det ville føre til en uretfærdig fordel for Bitcoin ETF-forslagene.

Mulighed for at SEC godkender spot ETF-ansøgninger

Erklæringen indikerer også, at overvågningsdelingsplanen med kryptovalutabørsen Coinbase kan se, at ansøgerne ikke opfylder værdipapirernes vagthundekrav. SEC sagsøgte Coinbase for lovovertrædelser i juni (læs mere).

I mellemtiden fortsætter Grayscale sin juridiske kamp for at konvertere sin GBTC til ETF. Selvom SEC har godkendt flere futures-baserede BTC ETF’er, har det tidligere afvist ansøgningen om at konvertere Grayscale Bitcoin Trust til en børshandlet fond.

Grayscale administrerer GBTC, verdens førende Bitcoin-fond, hvilket giver institutioner mulighed for at interagere med det dominerende digitale aktiv uden at holde kryptoen. GBTC har været på en betydelig rabat i forhold til den underliggende Bitcoin-værdi.

BlackRock hjalp dog med at indsnævre forskellen efter sin spot BTC ETF- ansøgning. Kryptomarkedet tog fart i sidste måned, efter at førende institutioner fornyede deres børshandlede fondsansøgninger.

Gråtoner anmodede regulatoren om at sikre orden og retfærdighed, hvis den afviser samtidig spot-Bitcoin ETF-godkendelse.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.