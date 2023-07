Amerikansk komité vedtager krypto depotlov, mens Chancer-forsalget accelererer

US House Financial Services Committee har vedtaget “Keep Your Coins Act of 2023”, et væsentligt stykke lovgivning for kryptovaluta branchen i USA. Lovforslaget kommer på et tidspunkt, hvor US SEC har opretholdt et angreb på kryptofirmaer, herunder store virksomheder som Binance og Coinbase.

Hvis lovforslaget sejler gennem alle håndtag og bliver til lov, vil det markere en stor udvikling for branchen for digitale aktiver, som oplever en eksplosion med nye projekter som Chancer, der søger at revolutionere betting branchen ved hjælp af blockchain-teknologi.

Hvad hedder Keep Your Coins Act fra 2023

Keep Your Coins Act af 2023 blev indført den 25. juli 2023 af repræsentanten Warren Davidson (R-OH). HR ville forbyde et føderalt agentur i at implementere nogen regler eller foretage nogen handling, der ville begrænse en persons mulighed for at handle med digitale aktiver gennem selv-hostede wallets 3.

Efter vedtagelsen af House Financial Services Committee vil loven nu gå videre til Repræsentanternes Hus til afstemning.

Hvis den vedtages og vedtages, vil lovgivningen sikre, at indehavere af kryptovalutaer har ret til at beholde deres kryptovalutaer inklusive Bitcoin (BTC) i selvdepot wallets. Det søger at sikre brugernes frihed og privatliv til at administrere deres egne kryptovaluta beholdninger med den stigende popularitet af digitale aktiver.

Mulighed for at regningen sejler igennem

Vedtagelsen af loven af husudvalget peger på en voksende følelse af ansvar for at beskytte rettighederne for kryptovaluta indehavere og pleje en muliggørende atmosfære for en bredere anvendelse af digitale aktiver.

Lovforslaget understreger vigtigheden af at give enkeltpersoner mulighed for at have fuldstændig kontrol over deres digitale aktiver og levere en ramme for den fortsatte vækst i krypto branchen.

Med kryptovalutaer ved at blive et hoveddiskussionspunkt i de igangværende præsidentkampagner i 2024, vil loven sandsynligvis se dagens lys, når politikere søger at score nogle politiske milepæle. Dens potentielle vedtagelse kan i væsentlig grad påvirke kryptovalutalandskabet ved at styrke principperne om decentralisering og finansiel autonomi.

Som det ser ud, viser lovforslaget, at den amerikanske regering gør en indsats for at balancere mellem innovationsstøtte og forbrugerbeskyttelse.

Lovforslagets effekt på nye projekter som Chancer

Selvom det stadig er tidligt at spekulere i virkningerne af lovforslaget på kryptovaluta projekter, vil lovforslaget skabe mere tillid for kryptoinvestorer, især dem, der ønsker at investere i nye projekter som Chancers decentraliserede forudsigelsesmarketingplatform, der i øjeblikket udfører forsalget for sin originale kryptovaluta, CHANCER. Chancer udnytter blockchain-teknologi til at give spillere mulighed for at skabe deres egne væddemål på stort set alt med tilpassede odds, og CHANCER-tokenet formodes at give adgang til platformen. Interesserede i det nye token kan købe det her.

Ligesom den seneste sejr af Ripple Labs mod SEC foryngede kryptovaluta markedet, ville vedtagelsen af lovforslaget af Repræsentanternes Hus præge endnu en sejr for branchen, som er blevet hårdt undersøgt af US Securities and Exchanges Commission (SEC). Ikke desto mindre er det stadig ikke klart, om lovforslaget vil sætte nogle bremser på, at kryptovalutaer klassificeres som værdipapirer af SEC.

