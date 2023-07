Ripple Labs vinder SEC-sag, dommeren bestemmer, at XRP ikke er en sikkerhed

Den 13. juli afsagde dommer Analisa Torres fra det sydlige New York-distrikt i den amerikanske distriktsdomstol Ripple Labs’ fordel i sagen mod United States Securities and Exchanges Commission (SEC). Sagen har været i gang siden 2020, da SEC sagsøgte Ripple Labs for at udstede, hvad regulatoren betegnede som en ureguleret sikkerhed.

Dommeren har afgjort, at Ripple (XRP) token ikke er en sikkerhed.

En stor gevinst for XRP-tokenet og hele kryptoindustrien

SEC retssagen hævdede, at XRP var en sikkerhed og dermed krævede yderligere regulering, og det forsøgte at tvinge Ripple til at stoppe med at sælge sit XRP-token.

Men ifølge rettens afgørelse:

“Indklagedes påstand om kortfattet dom BEMÆRKES for så vidt angår Programmatic Sales, De Andre Distributioner og Larsens og Garlinghouses salg, og NÆKKES med hensyn til Institutional Sales.”

Kendelsen er ikke kun en gevinst for XRP-tokenet, men for hele kryptovalutamarkedet, der har været under belejring af amerikanske regulatorer i den seneste tid. Netop i dag blev Celsius sagsøgt af SEC og idømt en bøde på 4,7 milliarder dollars. Binance og Coinbase står også over for anklager fra SEC for at sælge, hvad regulatoren betegner uregistrerede værdipapirer.

Ripple (XRP) pris

Udover XRP, som sprang med 30% efter nyheden om sejren, er hele kryptomarkedet i brand med Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH), der stiger med henholdsvis 1,46% og 4,04%.

XRP price chart. Source: Coinmarketcap

Den globale kryptomarkedsværdi er også steget med 2,76 % til 1,22 billioner USD lige efter kendelsen. Effekterne af dommen forventes at kunne mærkes i de kommende dage inden for hele kryptomarkedet, da det giver håb om, at sagerne mod andre kryptoenheder for lignende anklager kan vindes.