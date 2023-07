Krypto prisprognose: Chancer, Curve DAO, Litecoin

Kryptovalutapriser havde en kedelig præstation i juli, selv efter nogle vigtige nyheder i løbet af måneden. Ripple sejrede i sin retssag mod Securities and Exchange Commission (SEC), mens inflationen fortsatte med at falde. I denne artikel vil vi se på nogle af de mest bemærkelsesværdige tokens at se i august, inklusive Chancer, Curve DAO og Litecoin.

Chancer prediction

Copy link to section

Chancer er et nyt firma, der skabte overskrifter i juli efter at have kørt et af de mest succesrige token-salg i år. Udviklerne solgte over 15,7 millioner tokens, hvilket svarer til over $1 million. De er derfor mere end halvvejs i forhold til deres mål på 2 millioner dollars. Du kan købe Chancer-tokenet her.

For det første er Chancer en virksomhed, der søger at forstyrre og ændre sportsbetting og forudsigelsesmarkedet globalt. Det håber de at gøre ved hjælp af blockchain-teknologien. Udover det populære sportsbetting marked vil Chancer gøre det muligt for $CHANCER token-indehavere at skabe deres egne markeder og tjene penge i processen.

At bygge Chancers platform og markedsføre det bliver en dyr proces, hvilket forklarer, hvorfor udviklerne samler penge ind. Desuden vil de konkurrere med nogle velkendte mærker som Flutter Entertainment, Entain og BetMGM.

Derfor er min prognose, at Chancer-token-salget vil fortsætte med at vinde indpas i juli, da udviklerne nærmer sig deres $2 millioner mål. Du kan lære mere om Chancer i denne hvidbog.

Kurve DAO prisprognose

Copy link to section

Curve DAO, en førende DeFi-protokol lavet kom under intenst pres efter adskillige pools blev hacket i løbet af weekenden. Udnyttelsen førte til over $24 millioner i tab, hvilket gør det til et af årets bedste hacks.

As a result of an issue in Vyper compiler in versions 0.2.15-0.3.0, following pools were hacked:



crv/eth

aleth/eth

mseth/eth

peth/eth



Another pool potentially affected is arbitrum’s tricrypto. Auditors and Vyper devs could not find a profitable exploit, but please exit that one — Curve Finance (@CurveFinance) July 31, 2023

I kølvandet faldt CRV-tokenet til et lavpunkt på $0,5845 mandag, det laveste niveau siden 16. juni. Det er faldet med over 15 % i de sidste 24 timer, hvilket gør det til et af de dårligst ydende tokens i denne periode.

Kurve DAO er dykket under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og nærmer sig det vigtigste støtteniveau på $0,5626, det laveste niveau den 15. juni. Derfor vil tokenet sandsynligvis fortsætte med at falde, efterhånden som efterspørgslen aftager.

Save

Litecoin prisprognose

Copy link to section

Litecoin vil være en af de bedste kryptovalutaer at se i denne uge, mens den halveres, som vi skrev i denneartikel . På det daglige diagram ser vi, at mønten har været i en kraftig nedadgående tendens efter at have toppet på $115,13 i juli. Litecoin svæver på 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens MACD er flyttet til det neutrale punkt.

Derfor, mens halvering er en stor krypto nyhed, er den allerede blevet prissat af markedet. Som sådan kan vi ikke udelukke en situation, hvor mønten genoptager den negative trend og gentester den vigtige støtte til $87.

Save

Save