Kryptovalutaerne sover stadig, mens Shiba Memu blomstrer

Kryptovalutaer har været inden for et stramt område i de sidste par uger. Bitcoin, den største mønt i verden, er forblevet på $29.000, mens den samlede markedsværdi for alle digitale mønter er blevet fastholdt på $1,1 billioner.

Yderligere data viser, at likvidationerne er faldet, og den åbne interesse for futuresmarkedet er faldet. Ydermere er mængden af mønter, der handles i centraliserede og decentraliserede børser, fortsat med at bevæge sig nedad i et stykke tid nu.

Afventer den næste katalysator

Bitcoin og andre kryptovalutaer har kæmpet, mens investorer venter på den næste katalysator. Nogle af de seneste katalysatorer har haft en minimal indvirkning på industrien. For eksempel besluttede Federal Reserve at hæve renten med 0,25 % i denne uge, hvilket skubbede dem til det højeste niveau i over 22 år.

Samtidig afslørede yderligere data fra USA, at inflationen var ved at aftage. Forbrugerprisindekset (CPI) faldt til 3,0 %, mens indekset for privatforbrug (PCE) faldt til 3,1 %. PCE er den inflationsmåler, som Federal Reserve foretrækker mest.

Derfor reagerede kryptovalutaer mildt, selvom nogle analytikere advarede om, at Fed var færdig med at hæve renterne denne måned. Tidligere ville en sådan udtalelse have skubbet dem kraftigt højere op.

Kryptovalutaer mistede også momentum efter udfaldet af SEC vs Ripple sagen. I sin afgørelse afgjorde dommeren, der overvågede sagen, at XRP ikke var en sikkerhed, hvilket gav kryptoindustrien en af dens største sejre.

En sandsynlig årsag til underperformancen er, at investorerne flytter deres penge til det bedre præsterende aktiemarked. Indekser i lande som USA, Japan og Tyskland har klaret sig godt i år og har tiltrukket flere investorer.

Salget af Shiba Memu-tokens vinder fart

Mens kryptoindustrien er blevet dæmpet, er Shiba Memus token-salg ved at vinde frem. Token-salget har rejst over 1,28 millioner dollars på mindre end en måned. Dette gør det til et af de bedst ydende token-salg i år.

Du kan købe Shiba Memu-tokenet her.

Til at begynde med er Shiba Memu en kommende kryptovaluta, der fokuserer på to vigtige og hurtigt voksende områder på markedet: meme mønter og kunstig intelligens . Meme mønter som Pepe har klaret sig bedre end andre traditionelle valutaer og gjort mange millionærer.

På samme tid. AI-fokuserede kryptovalutaer som Fetch.ai og SingularityNET er alle steget med mere end 5005 i år. Derfor, ved at kombinere disse to teknologier, sigter Shiba Memu på at fange disse to vigtige sektorer.

Shiba Memu vil anvende AI i sine marketingstrategier, da platformen vil være i stand til at generere marketinginformation automatisk.

En anden grund til at købe Shiba Memu token er, at prisen stiger hver dag. Det betyder, at originale købere har set værdien af deres tokens stige. Denne tendens vil fortsætte i de kommende måneder, efterhånden som token-salget fortsætter.

