USD/CNY-prognose, efterhånden som Kinas økonomiske afmatning tager til

USD/CNY -kursen skred nedad, selv om bekymringen om afmatningen i den kinesiske økonomi fortsatte. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 7,15 mandag, ned fra julis højeste på 7,2667.

Kina stimulerer håb

En af de bedste økonomiske temaer for dette år er den igangværende afmatning af den kinesiske økonomi. Denne frygt fortsatte i denne uge efter endnu et sæt økonomiske data fra landet.

Data viste, at PMI for ikke-fremstilling faldt fra 53,2 i juni til 51,5 i juli. Det fald var værre end medianestimatet på 52,9. Yderligere data afslørede, at fremstillings-PMI steg en smule fra 49 til 49,2, højere end de anslåede 49,2. Det sammensatte PMI faldt fra 52,5 til 51,1.

Disse tal betyder, at økonomien faktisk er ved at bremse. Denne afmatning sker på tværs af alle sektorer af den kinesiske økonomi. For eksempel afslørede de seneste data, at landets eksport er trukket tilbage, mens ungdomsarbejdsløsheden er steget til et rekordhøjt niveau.

Derfor er der tegn på, at Kina er på vej mod en balance recession, som sker, når de fleste mennesker og virksomheder fokuserer på at nedbringe deres gæld. Som følge heraf er forbrugerforbruget faldet i de seneste par måneder.

USD/CNY-parret faldt, da investorerne vurderede potentialet for en stimulus i landet. Nogle af de foranstaltninger, der blev annonceret i mandags, er beregnet til at stimulere nøgleindustrier som at øge forbrugslån, bygge billige boliger og opmuntre den såkaldte lette industri.

Alligevel er det uklart, om disse tiltag vil have en direkte indvirkning på den kinesiske økonomi. De fleste analytikere mener, at den kinesiske økonomi vil vokse med omkring 5 % i år. Selvom en vækstrate på 5 % er stærk, er den meget lavere end historiske standarder.

USD/CNY teknisk analyse

USD til CNY-kursen er drevet nedad i de seneste par uger. Det er faldet fra sidste måneds højeste på 7,2667 til 7,1428. Parret er faldet til under de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder.

Samtidig har Relative Strength Index (RSI) bevæget sig under det neutrale niveau på 50. MACD-indikatoren har bevæget sig under nullinjen. Derfor vil håbet om en ny stimulus i Kina sandsynligvis falde til det næste støtteniveau på 7,1186, det laveste niveau den 14. juli.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.