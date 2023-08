PayPal skuffer med marginer i Q2: ‘Jeg vil være køber her’

Aktierne i PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) faldt ca. 8,0 % i forlænget handel i dag, selvom onlinebetalingsfirmaet toppede analytikernes estimater i dets regnskabsmæssige 2. kvartal.

Hvorfor falder PayPal-aktierne efter arbejdstid?

Det, der driver svaghed efter arbejdstid, er den justerede driftsmargin, der kom tilbage fra virksomhedens tidligere vejledning på grund af den manglende kreditportefølje.

PayPal sagde, at dens driftsmargin lå på 21,4 % på en justeret basis i andet kvartal i forhold til dets tidligere udsigter på 22 %. Alligevel sagde Jeff Kilburg fra KKM Financial til CNBC forud for indtjeningsprintet:

Jeg vil gerne være køber her af PayPal. For bare to år siden var prisen over 300 dollars. Så det er dramatisk at se den store bevægelse. Jeg synes, det tekniske hænger sammen. Det giver mening at tage dette for en handel.

PayPal-aktien er nu faldet med næsten 10 % i forhold til starten af 2023.

PayPals udsigter for indeværende kvartal

PayPal forudser nu, at dens justerede indtjening pr. aktie vil falde mellem $1,22 og $1,24 i indeværende kvartal med $7,4 milliarder i omsætning, ifølge pressemeddelelsen.

Til sammenligning lå analytikerne på henholdsvis 1,21 dollar per aktie og 7,3 milliarder dollar. Ifølge Kilburg:

Du skal forstå, hvem der ejer denne aktie. Hvem der satser på, at denne aktie kommer tilbage, er institutioner. Det har en meget høj koncentration af institutionelt ejerskab nær 75 %.

Bemærk, at finansteknologien fortsat er forpligtet til at forbedre sin driftsmargin med 100 basispoint og tjene $4,95 per aktie i år. Wall Street vurderer i øjeblikket PayPal-aktier til “overvægtige” i gennemsnit.

Bemærkelsesværdige tal i PayPals Q2-rapport

Tjente $1,03 milliarder, hvilket svarer til 92 cents pr. aktie

Havde et tab på 341 millioner dollar (29 cent pr. aktie) sidste år

Justeret EPS udskrevet til $1,16 i henhold til pressemeddelelsen

Omsætningen steg 7,0 % år-til-år til 7,29 milliarder USD

Konsensus var $1,15 per andel af $7,27 milliarder omsætning

Samlet betalingsvolumen i det nyligt afsluttede kvartal var 376,5 milliarder dollar – også over forventningerne. Kilburg tilføjede i sit interview med CNBC :

X.com tidligere kendt som Twitter var forløberen for PayPal. Så der er meget synergi. Der er mange fordele, hvis hr. Elon Musk beslutter sig for at være lidt kreativ omkring dette firma til 84 milliarder dollars.

