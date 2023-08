Curve Finance hacket får DeFi-tokens til at vakle: Børl du købe Shiba Memu?

Kryptovaluta priserne oplevede en turbulent juli måned, observerede analytikere på markedsintelligensplatformen Sentiment i deres seneste prognoser for branchen. I mellemtiden er der nyt fokus på meme mønter, i søgelyset er Dogecoin og Shiba Inu. Men kunne markedet se på en anden perle i form af Shiba Memu ?

Her vurderer vi Curve Finance-hacket, og hvorfor interessen for den nye AI-drevne meme mønt, der er nævnt ovenfor, er stigende.

DeFi-tokens bløder efter Curve Finance hacket

Efter en måned, hvor Bitcoin faldt næsten 6 % og Ethereum lige under 5 %, synes den tidlige overflod, der fulgte efter Ripples sejr mod SEC, at have givet plads til en kedelig pause. Handlende retter nu deres opmærksomhed mod, hvad der kunne være en afgørende måned for tokens, især for DeFi efter udnyttelsen på Curve.

Det, der skete hos Curve Finance, er, at DeFi-børsen for nylig blev udsat for en stor udnyttelse, et angreb, der så brugeraktiver for millioner af dollars stjålet.

Nogle markedseksperter siger, at kaosset ved Curve udgør en risiko for den bredere sektor, hvor flere stablecoin-puljer sandsynligvis vil blive drænet. Curve-teamet har identificeret mange likviditetspuljer, der kan blive drænet som følge af “genindtræden”-fejlen i Vyper-kompileren.

Curve CEO Michael Egorov siges at have lovet 34% af CRVs markedsværdi som sikkerhed for lån på tværs af flere DeFi-protokoller. Hvis priserne falder, og der sker en tvungen likvidation, kan hele sektoren falde fra nyt nedadgående pres. Likvidation mod Curve-stifteren er således en kæmpe bekymring. Sammenløbet af disse faktorer har medført, at adskillige styringstokens og mønter er faldet kraftigt i løbet af det seneste døgn.

For eksempel faldt forbindelsen (COMP) med 18 %, konveks (CVX) 14 %; Frax (FXS) 13% og Aave (AAVE) 12%. Prisen på CRV, Governance-tokenet for CurveDAO faldt 20% efter udnyttelsen.

Hvad betyder dette for tokens i andre sektorer, herunder meme mønter? Er det derfor Shiba Memus forsalg er så attraktivt?

Hvad er Shiba Memu?

Selvom meme mønt markedet oplever lignende udsalgshandlinger som andre mønter – det massive og hit and fade print for BALD token til side – er der en bemærkelsesværdig opdrift, der bobler for Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu (SHIB).

Med rygter, der begynder at svirre omkring den sandsynlige udvikler af Bald-token og DeFi-tokens i en fart, så er investorer, der ser på meme tokens, der lover sammenlignelig appel til DOGE og SHIB, strømmet til Shiba Memu.

Shiba Memu er et nyt projekt, der ser ud til at udnytte blockchain-teknologi og kunstig intelligens (AI) for at skabe de største meme mønt fællesskaber. Tokenet er i øjeblikket i forsalg – og er tilgængeligt her – og har rejst mere end $1,4 millioner på mindre end fire uger siden det blev lanceret i juli.

Det hundeinspirerede meme tokens otte ugers forsalg er den første milepæl i en udviklingskøreplan, der forestiller sig en komplet revision af meme- og AI-rummet.

En meme mønt med et strejf af AI

Som et nyt meme token med hundetema kan Shiba Memu forveksles med blot en anden wanna-be Dogecoin-rival. Mens afhængigheden af hype og momentum for at nå og skabe et dominerende fællesskab er en del af Shiba Memu – som det er med de fleste meme tokens – er der ét aspekt, der kan adskille det nye projekt fra andre.

Dette er, hvordan Shiba Memu fungerer, og hvad det kunne opnå, der sandsynligvis vil være den vigtigste forskel med andre meme tokens. Integrering af maskinlæring, naturlig sprogbehandling, video- og billedanalyse peger på en innovativ måde at vedligeholde en velsmurt marketingmaskine. Som nævnt i hvidbogen udvikler Shiba Memu et AI-drevet marketing-dashboard.

Dette vil være i stand til automatisk at skrive, implementere og administrere sine marketingstrategier, herunder at søge trækkraft på tværs af alle sociale medieplatforme. AI-systemet vil også blive ved med at lære og forfine sin tilgang.

Midt i AI-revolutionen vil der være integration af brugerfeedback og udviklingsforslag – alt skræddersyet til værdiafkastet, SHMU-indehavere får.

Hvad er prisprognosen for Shiba Memu?

AI og blockchain er de to buzz-ord på markedet i dag, og et token, der kombinerer det bedste fra de to verdener, viser sig attraktivt for Web3-investorerne.

Denne udsigt kunne sætte Shiba Memu-projektet på vej til at dominere hunde-krypto-verdenen, hvilket kunne afspejle sig i den fremtidige pris på det originale SHMU-token.

Forsalget har SHMU-prisen programmeret til at stige med jævne mellemrum i løbet af 8-ugers perioden. Fra $0,011125 ved forsalgslancering vil SHMUs værdi hoppe hver dag kl. 18.00 GMT, indtil den når $0,021-niveauet.

Herefter vil prisstigninger være underlagt markedsforhold og andre faktorer. Køreplanen er også sat med vigtige milepæle, der kan give prisudløsende øjeblikke, et eksempel er lanceringen af AI-dashboardet og integration af forskellige sociale medieplatforme i 1. kvartal 2024. Tokenet vil også gå live på større centraliserede børser og integreres med førende decentrale applikationer i henholdsvis 3. og 4. kvartal 2024.

En sådan katalysator kan i høj grad påvirke fremtidige præstationer for SHMU, den sandsynlige årsag til, at investorerne drager fordel af forsalget.

