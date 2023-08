Hvad sker der med Huobi? $64M i udstrømning i weekenden

En af de største cryptocurrency-børser, Huobi, oplevede massive udstrømninger på $64 millioner i weekenden, hvilket påvirkede dens samlede værdi på lang sigt.

DeFiLlama- data viser, at børsens TVL på kun en måned faldt fra $3 milliarder til $2,5 milliarder. Dette er et alvorligt tilbageslag for Huobi, som har kæmpet for at bevare sin kinesiske markedsandel, mens han har håndteret regulatoriske spørgsmål i Kina. Og af frygt for at miste deres midler i tilfælde af insolvens, flytter mange kryptovaluta- investorer deres midler til andre platforme.

Er Huobi insolvent?

Huobi har været i overskrifterne efter rygter om sine reserver og en påstået undersøgelse fra de kinesiske myndigheder. Dette har fået børsen til at opleve vanskeligheder, da bekymringerne for dens finansielle stabilitet stiger.

Den 4. august begyndte ubegrundede rygter om tilbageholdelsen af Huobis topledere i Kina at cirkulere. Alle disse rygter var imidlertid forbundet med en påstået undersøgelse af børsens forbindelse med gambling-websteder i Kina.

En Huobi-repræsentant afviste imidlertid disse påstande og insisterede på, at udvekslingen forløb problemfrit. Interessant nok dukker rygterne op på et tidspunkt, hvor kinesiske embedsmænd angiveligt undersøger indenlandske cryptocurrency-udvekslinger nærmere.

Mens børsen sætter en bøjle på ydersiden, er der rapporter om, at den gennemgår interne ændringer som følge af rygterne. De seneste uger har efter sigende set afgang af nogle få topledere, herunder mindst en C-level executive. Det er dog stadig uklart, om disse afgange har noget at gøre med de igangværende henvendelser.

Bekymringer om USDT i Huobi-reservaterne

Huobis bekymringer om insolvens er yderligere forvirrede af påstande om, at børsen har langt mindre Tether (USDT) i sine reserver end rapporteret i dens reserverapporter. Der er også påstande om, at Binance, den største kryptovaluta efter handelsvolumen, har opvejet en stor del af USDT, noget der muligvis kan destabilisere Huobi.

En fintech-direktør og investor ved navn Adam Cochran hævdede på X-platformen, at Huobi muligvis ikke har så meget, som den hævder. Adam mener også, at Justin Sun, skaberen af Tron-netværket, kan have sat Huobis finanser i fare ved at bruge kundernes penge til at finansiere sine egne decentraliserede finansieringsinitiativer (DeFi). Han tilføjede, at Sun konverterede halvdelen af de 141.000 ETH, som Huobi-brugere havde, til stETH.

Adam tilføjer yderligere, at Binance muligvis sælger Tether for at underminere Huobi og samtidig promovere andre stablecoins, som Binance kontrollerer og genererer indtægter fra. Han mener, at Binance kan være opmærksom på potentielle problemer med Huobis Tether-beholdning og forsøger at beskytte sig selv mod et salg fra Huobi-brugere.

Cochran bemærkede, at Huobi havde mindre end 90 millioner USD tilsammen i USDT og USD Coin (USDC) pr. 5. august. Ikke desto mindre, ifølge børsens seneste “Merkle Tree Audit”, “har Huobi-brugere 630 mio. USD i USDT i behold og en pung. saldo på 631 millioner USDT.”

Ifølge Cochran er Huobi “dybt insolvent”.

Det er også vigtigt at bemærke, at Huobi også står over for udfordringer i andre jurisdiktioner uden for Kina. I maj i år tvang en håndhævelseshandling fra den malaysiske værdipapirtilsynsmyndighed børsen til at indstille sin virksomhed i Malaysia.

