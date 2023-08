Sandbox’s SAND-token holder til en oplåsningsbegivenhed på $134 millioner

Sandbox’s oprindelige token kom under intenst pres forud for en større token-oplåsning. SAND faldt til et lavpunkt på $0,40, hvilket var meget lavere end sidste måneds højeste på $0,4831. I alt er tokenet faldet med mere end 56% fra det højeste niveau i år.

Sandbox vil låse op for millioner af SAND-tokens til en værdi af over $134 millioner. Disse 332 millioner tokens vil føje til de over 2,05 milliarder tokens, der allerede er ophævet. Ifølge TokenUnlocks vil optjeningsplanen slutte i maj 2025. Token-oplåsningen finder sted på søndag.

Token-oplåsningen vil finde sted på en vanskelig for Sandbox og andre metaverse platforme. On-chain data viser, at antallet af brugere i økosystemet har været i en nedadgående tendens. For eksempel viser data, at jordudbuddet i sandkassen er fortsat med at stige, hvilket presser deres priser ned.

Yderligere data fra DappRadar viser, at Unique Active Wallets (UAW) faldt med 17,5 % til 4,74k inden for de seneste 30 dage. I samme periode er antallet af transaktioner i netværket faldet med 24% til 3,15k, mens dollarbalancen i netværket faldt til kun $33 millioner.

Sandbox er ikke den eneste Web3-platform i blockchain-industrien. On-chain data viser, at StepNs aktive brugere har været i en nedadgående trend efter at have toppet i 2022. Tilsvarende er det et tomt metavers hos Decentraland, hvor de unikke aktive tegnebøger faldt med 12% til 1,82k i de seneste 30 dage.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.