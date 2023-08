USD/CNY, USD/CNH: Renminbi-udsigter, da Kinas eksport dykker

Valutakurserne USD/CNH og USD/CNY drev opad tirsdag efter endnu et sæt bekymrende data fra Kina. USD/CNH-parret drev opad til 7,23, det højeste punkt siden 19. juli, mens USDCNY steg til 7,2176.

Renminbi presset

Bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte tirsdag morgen, efter Kina offentliggjorde svage handelstal. I en rapport faldt landets eksport med 12,4 % i juli, hvilket er højere end det gennemsnitlige skøn på 5,6 %. De var faldet med 6,8 % i den foregående måned.

Importen faldt til gengæld med 14,5 % i juli, også lavere end det forventede fald på 9,8 %. Ligesom eksporten faldt importen med 6,4 % i juni. Kinas import og eksport er faldet i de seneste ni måneder i træk. På trods af faldet i volumen sprang handelsoverskuddet til 80 milliarder dollars.

Disse tal betyder, at den kinesiske økonomi ikke er i bedring, da handel spiller en vigtig rolle. Hvad værre er, andre dele af landet, såsom fast ejendom, klarer sig også dårligere. Det er også på nippet til at bevæge sig ind i en deflationsæra, hvor priserne falder.

Som et resultat er Kina begyndt at implementere nogle stimuluspakker i et forsøg på at redde økonomien. De fleste af disse tiltag er beregnet til at stimulere forbrugernes forbrug, som udgør en kernedel af økonomien.

De fleste analytikere har nedjusteret deres estimater for den kinesiske økonomiske vækst i år. De forventer, at økonomien vil vokse med omkring 5%. Selvom dette er et godt tal, vil det være lavere end historiske standarder.

USD/CNH teknisk analyse

På 4H-diagrammet ser vi, at USD/CNH-parret dannede et dobbeltbundsmønster ved 7,1228 den 14. juli og den 27. juli. I teknisk analyse. Dette mønster er normalt et bullish tegn. Den nærmer sig nu halsudskæringen af dette mønster på 7,2370, det højeste niveau den 19. juli.

USDCNH-parrets rally bliver understøttet af 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Yderligere har Relative Strength Index (RSI) bevæget sig over neutralpunktet.

Derfor er udsigterne for parret bullish, med det næste referenceniveau på 7,2898, det højeste punkt den 30. juni. Hvis dette sker, vil USD/CNY-kursen også blive ved med at stige, da købere målretter det centrale modstandspunkt på 7,2667.

