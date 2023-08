Chainlink pris forudsigelse: LINK outlook efter integration af Base

Chainlink (LINK)-prisen steg onsdag efter den netværksintegrerede Base, det nye lag-2-netværk fra Coinbase. LINK-tokenet sprang til $7,5, det højeste niveau siden 2. august i år. Den er steget med over 7 % fra sit laveste punkt i år.

Chainlink integreres med Base

Chainlink, det største orakelnetværk i verden, annoncerede, at dets prisfeeds nu var tilgængelige i Base. Denne integration vil gøre det muligt for udviklere i Base at få adgang til de mest populære markeder i branchen.

Chainlinks orakler er nyttige i den decentraliserede økonomi (DeFi) industri, fordi de forenkler, hvordan udviklere integrerer off-chain data. Dets prisfeeds er sikret af decentraliserede oracle-netværk, der består af adskillige node-operatører.

Disse prisfeeds afspejler et volumenvægtet gennemsnit på tværs af de største DEX- og CEX-børser og andre dataudbydere. I en erklæring sagde Johann Eid fra Chainlink:

“Sikkerheden, pålideligheden og nøjagtigheden garanterer, at Chainlinks Sybil-resistente oracle-netværk giver, vil gøre det muligt for udviklere at skubbe grænsen for, hvad der er muligt, når en hurtig lag-2 blockchain møder brancheførende oracle-infrastruktur.”

Base er det nyeste lag-2 netværk i branchen. Oprettet af Coinbase ved hjælp af Optimism, har platformen til formål at skabe et netværk, hvor udviklere kan bygge kvalitetsapplikationer inden for områder som DeFi og metaverse.

Base gik ind i en af de mest overfyldte industrier i kryptosektoren. Nogle af de største lag-2-netværk er Polygon, Arbitrum og Optimism. Derudover konkurrerer disse netværk med lag-1 platforme som Avalanche og Solana, som har hurtigere transaktionstid og lavere omkostninger.

Chainlink-prisen steg også, efter at kryptovalutaer vendte tilbage, Bitcoin gentestede modstanden til $30.000, efter at Moody’s nedjusterede nogle førende amerikanske banker.

Chainlink pris forudsigelse

Chainlink-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at LINK-kryptoprisen er kravlet tilbage i de seneste par dage. Den er steget fra et lavpunkt på 6,95 dollar i mandags til 7,5 dollar. Mønten har bevæget sig over den stigende trendlinje vist i sort.

Chainlink er også steget over det 25-perioders volumenvægtede glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) peger opad. Den har også gentestet den faldende trendlinje, der forbinder de højeste punkter siden 21. juli.

Derfor vil LINK-prisen sandsynligvis have et bullish breakout, da købere målretter det vigtigste modstandsniveau til $8. Et træk under støtten på $7,30 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

