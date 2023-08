Den britiske boligbygger Bellway forventer fortsatte udfordringer forude

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Bellway plc (LON: BWY) siger, at det vil bygge færre boliger i sit nuværende regnskabsår. Dets aktier faldt mere end 2,0 % onsdag.

Bellway rapporterer et år-til-år hit til omsætningen

Copy link to section

I en handelsopdatering her til morgen rapporterede boligbyggeren 3,4 milliarder pund (4,33 milliarder dollars) i omsætning for dets regnskabsår, der sluttede den 31. juli – et fald fra 3,52 milliarder pund i 2022.

Bellway færdiggjorde 10.945 huse i den 12-måneders periode mod 11.198 sidste år. Ifølge dens administrerende direktør Jason Honeyman:

Makrousikkerhed og leveomkostningspres påvirkede forbrugernes efterspørgsel i løbet af året.

Den gennemsnitlige salgspris faldt også år-til-år fra £314.400 til £310.000. Alligevel efterlod det London-noterede firma sit udbytte for regnskabsåret 2023 uændret på 140 pence pr. aktie. I skrivende stund er dets aktier steget mere end 10 % for året.

Bellway for at se et fald i driftsmarginen

Copy link to section

Bellway plc forventer nu, at dens underliggende driftsmargin for hele året vil ligge på omkring 16 % – et fald på 250 basispoint, som tilskrives flere faktorer, herunder overheadinflation og byggeomkostninger. CEO Honeyman sagde også i dag:

Da overkommeligheden fortsat er begrænset af højere realkreditrenter, vil de underliggende handelsbetingelser sandsynligvis forblive udfordrende på kort sigt.

Alligevel var det britiske firma enige om, at inflationen i byggeomkostningerne var aftaget en smule siden begyndelsen af 2023.

Onsdag gentog Bellway også sin forpligtelse til at bevare styrken af sin balance. Til det formål tager den skridt til at sænke sit antal ansatte, ifølge pressemeddelelsen. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på den britiske aktie.

Save