Livepeer-kursen stiger i takt med åben rente, shortslikvideringer springer

Livepeer (LPT)-prisen er gået parabolsk i de sidste tre dage, da dens udvekslingsvolumen hopper. LPT-tokenet sprang til et højdepunkt på $9,36 søndag, det højeste niveau siden 15. februar. Det er steget med mere end 172% fra det laveste niveau i juni.

Livepeer er en af de bedste blockchains, der søger at forstyrre vido-industrien. Udviklerne har bygget en decentraliseret videoinfrastruktur til live og on-demand videobrug. Dens nærmeste konkurrent er Theta Network, den største spiller i branchen.

Livepeer kører tre nøgleprodukter: Player, Livepeer.js og Livepeer Studio. Player er en open source-platform til at bygge brugerdefinerede videoafspillere, mens Studio giver værktøjer til at bygge, udsende og udgive video.

Det er uklart, hvorfor LPT-prisen er gået parabolsk i de sidste par dage, da netværket ikke har lavet nogen nye nyheder. Denne ydeevne signalerer, at der foregår et kort pres på markedet.

Data indsamlet af CoinGlass viser, at shorts-likvideringer er steget i de seneste tre dage. Shorts til en værdi af over 2,72 millioner dollars er blevet likvideret inden for de seneste 24 timer. Dette sammenlignes med lange kontrakter til en værdi af over $792k.

Lørdag steg shortslikvideringerne til $2,81 millioner, mens de fredag var over $1,47 millioner. Shorts-likvideringer ses normalt som værende bullish for kryptovalutaer.

Livepeer-afslutninger

Samtidig viser yderligere data, at Livepeers åbne interesse for futuresmarkedet har været stigende. Det er steget med mere end 17,4 % i de seneste 24 timer til over 349 millioner dollars. Som vist nedenfor er åben interesse hoppet til det højeste niveau nogensinde, hvilket signalerer, at tokenet har mere efterspørgsel.

Det meste af denne åbne interesse kommer fra Bitget, som står på over $157,7 millioner. Det blev efterfulgt af Binance, Bybit og OKX, som havde $157M, $99.5M og $50M i åben rente.

Livepeer åben interesse

For at være klar, da der ikke er nogen cryptocurrency-nyheder som påvirker Livepeer, skyldes den nuværende prishandling for det meste en pumpe-og-dump-ordning. Derfor er der en sandsynlighed for, at prisen vil rebalancere i de kommende dage.

