Meme mønt prisprognose: PEPE, Shiba Memu, Shiba Inu

Shiba Inu og Pepe Coin har vist sig som stærke kandidater til årets bedste meme-mønter, på trods af at mange meme-mønter har fået deres debut i 2023. Begge kæmper om topplaceringen takket være deres karakteristiske ideer, ambitiøse planer og plads til udvidelse i fremtiden.

En ny mem-mønt ved navn Shiba Memu (SHMU), der udnytter kraften i kunstig intelligens (AI), søger at ødelægge for PEPE og SHIB. Shiba Memus AI-drevne markedsføringsevner udfordrer selv Pepe Coins yndige meme-frø.

Pepe prisprognose

I skrivende stund var PEPE vurderet til $0,000001246, hvilket markerer et bemærkelsesværdigt fald fra dets højeste i juli på $0,00000190. Tendensen tyder på yderligere fald på kort sigt, med sandsynligheden for, at meme-mønten dykker yderligere for at teste det centrale støtteniveau på $0,000001.

Men hvis meme-mønt-hypen opretholdes, kan PEPE stadig se en stigning til at nå $0,000003 i 2024, hvilket selvom en lille gevinst ville være betydelig for mønten. Ikke desto mindre, selvom dette ville markere en potentiel 3x prisstigning, ville PEPE Coin stadig ligge langt bagefter Shiba Memu-mønten, som i øjeblikket koster 0,019225 USDT; for ikke at nævne, at den stadig er i forsalgsstadiet.

Shiba Inu prisprognose

Det har været en vild tur for Shiba Inu- investorer for nylig, da samfundet ser frem til store udgivelser. I skrivende stund handlede $SHIB til $0,00001002 op 21,91% i løbet af de sidste syv dage.

Selvom SHIB-prisen tidligere så ud til at have afvist modstandszonen omkring $0,0000105, som også blev afvist i slutningen af april, tyder alt på, at tokenet kan være på vej til at bryde dette niveau.

Efter de seneste prisstigninger bliver hvaler og detailhandlere optimistiske omkring den fremtidige værdi af $SHIB, især med afsløringen af Shibarium-økosystemet nærmer sig. De fleste forventer, at meme-mønten bliver parabolsk, efter at den bryder et bearish 0,382 Fibonacci Retracement-niveau. Det er dog ikke sandsynligt, at Shiba Inus pris vil gå i nærheden af den nuværende Shiba Memus pris, som i øjeblikket er i sin forudsalgsfase med en forestående Bitmart-notering.

Hvad er Shiba Memu, og hvorfor er det blevet så populært?

I modsætning til sine konkurrenter lover Shiba Memu at tilbyde mere end blot fællesskabsengagementer.

Shiba Memu har nogle utrolige forslag. Mønten bruger AI-drevet reklame, og med en enkelt potebevægelse fuldender denne utroligt intelligente digitale hund arbejdet for 100 reklamebureauer ved at lytte, analysere og planlægge.

Shiba Memus AI sorterer gennem online chatter ved hjælp af naturlig sprogbehandling (NLP) for at bestemme, hvad der er populært, og hvad der ikke er, lav sentimentanalyse og brug forudsigende analyser til at forudsige fremtidige tendenser og drage fordel af dem.

Ved at bruge kunstig intelligens bliver Shiba Memu klogere hver dag, hvilket driver vækst og tiltrækker opmærksomhed. Denne løbende feedback-loop sætter i sidste ende flere øjne på Shiba Memu, skaber efterspørgsel og sender potentielt SHMU-tokenet højere og højere.

De, der er interesserede i Shiba Memu (SHMU)-tokenet, kan deltage i Shiba Memu-forsalget ved at købe tokenet her.

