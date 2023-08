Nasdaq 100, TQQQ ETF-udsigter, efterhånden som frygt- og grådighedsindekset stiger

Amerikanske teknologiaktier har klaret sig godt i år, da dille med kunstig intelligens (AI) tog fart. Som følge heraf er det teknologitunge Nasdaq 100- indeks steget med mere end 40 %, mens ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF steg med over 50 %.

Frygt og grådighedsindeks stiger

Teknologiaktier har klaret sig bedre end værdiaktier i år, mest på grund af væksten i kunstig intelligens. Denne tendens har skubbet nogle af de største AI-virksomheder som Nvidia, Microsoft og Apple markant højere op.

Samtidig er der et vedvarende håb om, at Federal Reserve snart vil begynde at dreje. Dette synspunkt understøttes af de seneste amerikanske inflationsdata, der afslørede, at kerneinflationen for forbrugerne faldt fra 4,8 % i juni til 4,7 % i juli.

Et nærmere kig på inflationstallene viste, at eksklusive boliger var udviklingen bedre end forventet. Derfor mener de fleste analytikere, at Fed har nået terminalrenten, da den forsøger at konstruere en blød landing.

Alle disse faktorer har ført til grådighed på markedet. Frygt- og grådighedsindekset er flyttet til grådighedszonen på 65. Markedets momentum, aktiekursstyrke og aktiekursbredde er flyttet til grådighedszonen, mens efterspørgsel efter uønskede obligationer har bevæget sig til ekstrem grådighed.

Efterspørgsel efter sikker havn er i frygtområdet, mens markedsvolatilitet og put- og call-optioner er neutrale. Tech-aktier trives, når der er grådighed på markedet.

Alligevel er der bekymringer omkring Nasdaq 100-indekset. Den første er på markedspotentialet for AI. Mens virksomheder som Nvidia og Microsoft har investeret kraftigt i generativ AI, er det stadig uklart, hvordan de vil tjene penge. Nogle analytikere kalder det endda AI-boblen.

Den anden bekymring er værdiansættelsen af vigtige Nasdaq 100-kompositter. For eksempel er Apple nu vurderet til over 3 billioner dollars på trods af sin langsomme vækst. Det er også svært at retfærdiggøre Nvidias værdiansættelse på 1 billion dollars.

Nasdaq 100-indeksprognose

Det daglige diagram viser, at Nasdaq 100- indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det er forblevet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Senest har det dannet et skrå bullish flagmønster, hvilket er et positivt tegn.

Indekset ligger på et vigtigt niveau, da denne kurs var det højeste punkt i marts. Derfor formoder jeg, at Nasdaq 100-indekset vil fortsætte med at stige i de kommende uger, hvor det oprindelige niveau at se er på det højeste YTD på $16.000.

I dette tilfælde, ud over at købe de almindelige Nasdaq ETF’er som Invesco QQQ og QQQM, giver det mening at allokere en lille del af din portefølje i TQQQ. TQQQ er en meget gearet fond, der har en tendens til at overgå QQQ, når tingene går godt.

