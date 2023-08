Singapore introducerer visionære lovgivningsmæssige rammer for at øge stabiliteten for stablecoins

Den Monetære Myndighed i Singapore (MAS) afslørede en innovativ lovgivningsramme for at øge stabiliteten af landets certificerede stablecoins den 15. august. Centralbanken afslørede, at de nye regler ville gælde for udstedere af stabile mønter i én valuta, der er bundet til Singapore Dollar eller fiat af G10-nationer, med et omløb på over 5 millioner dollars.

Singapore 🇸🇬 central bank released regulatory framework for stablecoin.



🚀🚀🚀 pic.twitter.com/P7agzD05qH — 🐼PandaRippleXRP🐼 (@RipplePandaXRP) August 15, 2023

Introduktion af MAS-regulerede stablecoins

Copy link to section

Singapores centralbank introducerer MAS-regulerede stablecoins for at håndhæve stabilitet i digital finansiering. Den monetære myndighed i Singapore skal dog føre lovgivningsforhandlinger, før parlamentet godkender de nye regler.

Stablecoins med én valuta er digitale tokens, der er knyttet til traditionelle aktiver, såsom statsvalutaer. Singapore har kun én stablecoin i øjeblikket. MAS stoler på, at stablecoins kan understøtte innovation som et udvekslingsmiddel, når de er godt overvåget for at sikre værdistabilitet.

Kryptoregulering i Singapore

Copy link to section

Efterhånden som cryptocurrency-markedet udvides, ser regeringerne ud til at være interesserede i at overvåge pladsen for at sikre legitime virksomheder. Desuden forudser analytikere massiv vækst for stablecoin-industrien inden 2030.

Derfor søger førende økonomier at regulere stablecoins. Singapore har været optimistisk, hvad angår kryptoregulering, og har tiltrukket forskellige spillere. For eksempel har IMF og JPMorgan deltaget i at sætte kryptostandarder for landet.

MAS kræver, at virksomheder, der skaber stablecoins, overholder givne regler. Reglerne involverer sikring af stabile mønter, stabilitet, gennemsigtig offentliggørelse, effektiv indløsning og kapitaldækning.

Branchepåvirkning

Copy link to section

Singapore styrker sin status som et finansielt knudepunkt og tiltrækker startups, der ønsker at bygge videre på stablecoin-moderniseringer. Landet tildelte USD Coin- udsteder Circle et Major Payment Institution-certifikat for at tilbyde grænseoverskridende og indenlandske finansielle tjenester (læs mere).

MAS-lovgivningsrammen præsenterer en klar vej for stablecoin-entusiaster, da den lægger grunden til massive standarder, der stimulerer investorernes tillid. Desuden tilbyder den nye model venturekapitalister en veloplyst køreplan for så vidt angår regulering.

Singapore-regulerede stablecoins matcher finansielle institutioners risikostyringsstrategier, hvilket skaber et lukrativt miljø for digital finansiering.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.