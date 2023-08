Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Bitcoin har kæmpet ved omkring $30.000 niveauet i de seneste uger, men en vigtig kryptoanalytiker siger, at det er på randen af et udbrud.

Bitcoin kunne snart overstige $42.000 niveauet

Jason Pizzino er overbevist om, at verdens største kryptovaluta ikke længere er på bjørnemarkedet.

Han er imod at annoncere alt for aggressive prismål, men forventer, at BTC vil være mere end $42.000 værd i de kommende måneder. Rejsen til denne pris kan dog komme med yderligere rettelser undervejs, advarede Pizzino om på Twitter.

Bemærk, at det samlede udbud af Bitcoin forventes at blive halveret i 1. halvdel af 2024. Historisk set har dette fungeret som en katalysator for en prisstigning. Så det er tænkeligt, at kryptovalutaen også vil forblive stærk i det næste år.

Hvad der også er vigtigt at huske er, at Bitcoin har en tendens til at fungere som en klokke. Typisk kommer dette derfor hele kryptoøkosystemet til gode, når BTC stiger – og dette inkluderer ikke blot de navne, der allerede er bredt kendt, men også de kommende projekter som Shiba Memu.

Hvad du behøver at vide om Shiba Memu

Shiba Memu er et unikt initiativ, der sidder lige i hjertet af de to hurtigst voksende sektorer: kryptovalutaer og kunstig intelligens.

I sin kerne er platformen et “marketing powerhouse” med sine egne ord, der er afhængig af kunstig intelligens for at være lige så effektiv som “100 marketingbureauer” tilsammen.

Selvforsyning er nøgleordet, når det kommer til Shiba Memu. Med brugen af AI kan den ikke kun skabe indhold til sig selv, men også distribuere dette videre på internettet til salgsfremmende formål.

Og nu til kryptodelen af dette projekt – det er drevet af en original meme-mønt, der går under navnet “SHMU”. Efterspørgslen efter dets krypto forventes at opleve et boost, når Shiba Memu lancerer sit AI-dashboard i 2024.

I overensstemmelse med de grundlæggende principper for økonomi vil en større efterspørgsel sandsynligvis betyde en højere pris for den SHMU, der i øjeblikket er i forsalgsfasen.

Shiba Memu har allerede rejst tæt på 2,0 millioner dollars

Interessant nok ser efterspørgslen efter Shiba Memu stærk ud, selv uden det førnævnte dashboard. SHMU startede sit forsalg, så sent som i sidste måned og har allerede rejst næsten 2,0 millioner dollars.

I skrivende stund er meme-mønten $0,02 værd, men det, der er spændende og anderledes ved den i forhold til de andre er, at dens prisstigninger sker gang hver 24. time. For eksempel kommer den næste prisstigning på Shiba Memu om knap tre timer.

Når forsalget er slut, så vil SHMU finde vej til en række fremtrædende kryptobørser, hvilket typisk øger efterspørgslen og låser op for yderligere opside i prisen på et kryptotoken.

Alt i alt ønsker Shiba Memu at udnytte den hurtige vækst hos meme-mønterne – et marked, der gik fra $0 til $20 milliarder mellem starten af 2020 og slutningen af 2022.

Hvordan er Shiba Memu (SHMU) bedre end de andre meme-mønter?

Teoretisk set kan Shiba Memu være foran flokken af andre meme-mønter derude på grund af dens eksponering overfor kunstig intelligens.

Ifølge Statista vil det stigende fokus på kunstig intelligens, der var på steroider i slutningen af sidste år, da Microsoft investerede for milliarder af dollars i ChatGPT, gøre det til et marked til 200 milliarder dollars i de kommende måneder – men det er stadig kun en dråbe i havet.

Dataanalyseplatformen forventer, at AI vil fortsætte på den nævnte kurs og være næsten 2,0 billioner dollars værd i 2030. Det er denne ufatteligt store kage, som Shiba Memu positionerer sig for at få et stykke af.

Endelig er der en masse katalysatorer på kort sigt, der kan hjælpe kryptomarkedet med at realisere sit næste skridt. Det kunne være den afventende regulatoriske godkendelse af en Spot Bitcoin ETF eller den længe ventede pause hos Federal Reserve.

Som det fremgår tydeligt, så kunne det originale SHMU-token drage fordel af en række impulser, der alle peger på, at det kunne være en god investering. For flere detaljer om, hvordan du investerer i Shiba Memu, så kan du besøge hjemmesiden her.

