Coinbase godkendt til at tilbyde handel med Bitcoin futures i USA

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Coinbase har modtaget godkendelse til at tilbyde Bitcoin- og kryptofutures til investorer i USA.

Godkendelse betyder, at Coinbases amerikanske kunder nu har adgang til føderalt reguleret handel med kryptofutures, ifølge detaljer, som kryptovalutabørsen delte tidligt i dag.

Coinbase modtager NFA-godkendelse

Copy link to section

Coinbase ansøgte om godkendelse fra National Futures Association (NFA), en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) udpeget selvregulerende organisation i september 2021.

I 2022 erhvervede det CFTC-regulerede futures-børs FairX (omdøbt til Coinbase Derivatives Exchange), med futureskontrakter på tilbud, herunder nano bitcoin og nano Ether. Disse er åbne for både detail- og institutionelle investorer, sidstnævnte tilgængelig fra 5. juni 2023.

Med denne godkendelse kan børsen nu tilbyde adgang til regulerede futureskontrakter ved siden af sine spotmarkeder til alle kvalificerede kunder. Coinbase vil opnå dette ved at fungere som en Futures Commission Merchant (FCM), hvor både CFTC og NFA vil føre tilsyn.

Greg Tusar, VP for institutionelle produkter hos Coinbase sagde i en blog-meddelelse :

“Godkendelse af amerikanske kunder til at få adgang til regulerede kryptoderivater vil give flere mennesker adgang til kryptoøkonomien i USA på en sikker måde, der hjælper med at holde USA i centrum for digital innovation.”

NFA-godkendelsen er en milepæl for virksomheden, da den ser yderligere trækkraft i et kryptomarkedssegment, der tegner sig for cirka 75% af den globale kryptohandelsvolumen, tilføjede Tusar.

COIN-aktier lukkede lidt mere end 2% ned til $79,18 tirsdag, men steg 3,8% i førmarkedshandel til $82,15 omkring kl. 7:46 ET den 16. august.

Save