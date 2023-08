“Det er pinligt” – Analytiker sprænger den foreslåede BRICS-valuta

Talen om en BRICS-valuta vil sandsynligvis dominere nyhedscyklussen i næste uge, da ledere fra snesevis af lande samles i Sandton, Sydafrika. Ud over de oprindelige medlemmer af BRICS vil ledere af yderligere lande som Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Egypten også deltage i mødet.

Vil BRICS-valutaen fungere?

Sydafrika, den roterende formand for BRICS, har sagt, at dannelsen af en fælles valuta ikke vil være på dagsordenen. Analytikere mener dog, at disse ledere vil overveje dannelsen af en fælles ‘handelsvaluta’.

De fleste lande på de nye markeder er fortsat bekymrede over den amerikanske dollars voksende dominans. Denne frygt eskalerede sidste år, da USA sanktionerede Ruslands centralbank efter invasionen af Ukraine.

En fælles valuta for de oprindelige BRICS-medlemslande ville ikke være mulig på grund af hvor forskellige disse valutaer er. Tilføjelsen af nye medlemmer, herunder Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, kan dog have en indflydelse på grund af de enorme ressourcer, de har.

Saudi og Rusland er de største aktører inden for olie og gas på verdensplan. Derfor kunne de tvinge lande til at købe disse produkter ved hjælp af den fælles valuta. Som vi så i 2022, lykkedes det Rusland at tvinge europæiske lande til at købe gas i rubler.

Mekanikken i en enkelt BRICS-valuta ville dog være mere kompleks end som så. For det første eksisterer der en vis mistillid blandt eksisterende medlemmer, herunder Rusland og Kina. Samtidig er det uklart, om disse lande ville være parate til at opgive deres valuta i bytte for en enkelt.

Den største udfordring er, hvordan man opretter den nye BRICS-centralbank, som får til opgave at styre valutaen. Der er også en udfordring om, hvordan landene vil gå over til den nye valuta. I en note sagde Jim O’Neill, skaberen af BRICS:

“Det er bare latterligt. Vil de oprette en Brics centralbank? Hvordan ville du gøre det? Det er næsten pinligt.”

Bekymringer om den amerikanske dollar er fortsat

BRICS’ bekymringer om den amerikanske dollar er gyldige. I de seneste par år har den amerikanske dollars styrke efterladt mange lande. Som jeg har skrevet før, står mange emerging markets-lande over for en alvorlig dollarmangel. Jim O’Neill tilføjede :

“Dollarens rolle er ikke ideel til den måde, verden har udviklet sig på. Du har alle disse økonomier, der lever på denne cykliske uendelige drejning af, hvad end [US Federal Reserve] beslutter at gøre i USAs interesse.”

Der er også bekymringer om den stigende amerikanske gæld. USA’s offentlige gæld er steget til mere end 32 billioner dollars i de seneste par måneder. Og der er en sandsynlighed for, at gælden vil springe til mere end 50 billioner dollars i 2030.

Derudover har brugen af sanktioner irriteret mange lande. Sanktionerne mod lande som Nordkorea, Rusland, Kina og Iran er steget. Det vil dog ikke være let at erstatte den amerikanske dollar på grund af dens stærke dominans i den globale økonomi. Et godt eksempel på dette er euroen , som har kæmpet for at detronisere dollaren i de sidste to årtier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.