Den tyrkiske lira er stadig på det laveste niveau nogensinde, selvom turistindustrien boomede. USD/TRY -kursen handlede onsdag til 27, hvor den har ligget fast i de seneste par uger. Tilsvarende handlede GBP/TRY til 34,50, hvilket var ~55 % over det laveste niveau i år.

Tyrkiets turisme boomer

Den tyrkiske økonomi kæmper, da valutareserverne og den lokale valuta dykker. Der er dog nogle lyspunkter i landets økonomi midt i de stigende udfordringer.

For eksempel har den svagere lira gjort det til et attraktivt land for turister fra lande som Rusland, USA og Storbritannien. Data viser, at over 10 millioner turister har besøgt landet i de seneste fire måneder. Derfor er der en sandsynlighed for, at antallet af turister vil stige til over 45 millioner i år.

Denne tendens var med til at øge landets løbende konto til $674 millioner i juni, da turismetilstrømningen steg til $4,2 milliarder.

Tyrkiets eksportører nyder på den anden side godt af den svagere lire og stigende efterspørgsel fra lande som Rusland. Udfordringen er dog, at de fleste eksportører er afhængige af importerede råvarer. De seneste data viste, at eksporten faldt med 10% til $20,9 milliarder, mens importen faldt med 16%.

Alligevel møder den tyrkiske lira betydelig modvind, efterhånden som landets inflation stiger. De seneste data viste, at den samlede inflation steg til næsten 50 % i juli. Det er steget til et højdepunkt på otte måneder, og analytikere mener, at tendensen vil fortsætte, efterhånden som råolie stiger,

Den største udfordring er, at CBRT ikke har været aggressiv nok til at hæve renten. Det har øget renterne med 9% til 17,5%, lavere end hvad analytikerne havde forventet.

Den næste nøglekatalysator for USD/TRY vil være de kommende FOMC-minutter og amerikanske boligdata. Dette referat vil give mere information om drøftelserne på sidste møde.

USD/TRY teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til TRY-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par år. Det forblev over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Senest er den bullish trend falmet efter, at parret fandt en stærk modstand ved 27.30.

USD/TRY-parret har også dannet et bullish flagmønster, som er vist med grønt. Derfor er vejen for den mindste modstand for parret bullish, med det næste niveau at se vil være på 28, ~3,80% over det nuværende niveau.

