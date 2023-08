Little League World Series 2023 starter i dag, mens Chancer forsalget nærmer sig $1,4 mio

2023 Little League World Series, en ungdoms-baseballturnering, starter i dag, og den skal efter planen afsluttes den 27. august i Little Leagues hovedkvarter i South Williamsport, Pennsylvania. I turneringen vil ti hold fra USA og ti hold fra andre lande konkurrere i den 76. udgave af Little League World Series (LLWS).

Little League World Series 2023 tidsplan

Dette års Little League World Series vil have 38 kampe, der vil blive spillet over en 12-dages periode for at afgøre årets mester. Turneringen vil stort set blive udsendt på ESPN, ESPN2 og ABC.

Den 16. august (i dag) kl. 13.00 ET, starter turneringen med South Czech Republic Little League (mesteren i Europa-Afrika-regionen) mod Activo 20-30 Little League (mesteren i Panama-regionen).

Den første amerikanske bracket-kamp i Little League World Series vil være den 16. august kl. 15:00 ET med Henderson Little League (vinderen af Mountain Region) mod Smithfield Little League (mesteren i Metro Regionen).

De 10 amerikanske hold i 2023 Little League World Series inkluderer:

Bjergregion – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Metroregion – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Great Lakes Region – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Midtvest-regionen – Fargo Little League (Fargo, North Dakota)

Mid-Atlantic Region − Media Little League (Media, Pennsylvania)

New England Region − Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Southeast Region – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Northwest Region – Northeast Seattle Little League (Seattle, Washington)

West Region − El Segundo Little League (El Segundo, Californien)

Southwest Region – Needville Little League (Needville, Texas)

De 10 internationale hold i 2023 Little League World Series inkluderer:

Europa-Afrika-regionen – Sydtjekkiet Little League (Brno, Tjekkiet)

Asien-Stillehavsregionen – Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Kinesisk Taipei)

Canada-regionen – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Australien-regionen − Hills Little League (Sydney, New South Wales, Australien)

Caribiske region – Pabao Little League (Willemstad, Curacao)

Japan-regionen − Musashi Fuchu Little League (Tokyo, Japan)

Cuba Region Region – Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Mexico-regionen – Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexico)

Latinamerika-regionen – San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Panama-regionen − Active 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

Hvad betyder LLWS 2023 for Chancer?

