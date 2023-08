Tether afslutter USDT-understøttelse af OmniLayer, Kusama og BCH-SLP

Tether, udstederen af $82 milliarder stablecoin USDT, har meddelt, at det vil afbryde støtten til tre blockchains som en del af en strategisk overgang, der sigter mod at imødekomme efterspørgsel fra lokalsamfundet og fremme innovation.

En meddelelse, som selskabet offentliggjorde torsdag, bemærker, at prægning og udstedelse af verdens største USD-tilknyttede stablecoin vil stoppe for Bitcoin Omni, Bitcoin Cash SLP-implementeringer og Polkadot-testkæden Kusama.

Ifølge detaljerne på Tether-gennemsigtighedssiden er USDT-tokens til en værdi af næsten $240 millioner på Omni, $986.000 på Bitcoin Cash SLP og $1,49 millioner på Kusama asset hub.

Tether afslutter USDT-support på Omni

Omni er et decentraliseret softwarelag på Bitcoin blockchain, der giver mulighed for handel med tilpassede kryptoaktiver og valutaer. Tether har brugt transportlaget siden 2014, et faktum bemærket i dagens meddelelse. Manglende efterspørgsel efter laget har dog set USDT-forbruget falde, skrev Tether.

“Omni Layer stod over for udfordringer på grund af manglen på populære tokens og tilgængeligheden af USD₮ på andre blockchains. Dette fik mange børser til at favorisere alternative transportlag, hvilket førte til et fald i USD₮-brug på Bitcoin ved hjælp af Omni Layer.”

Ved siden af USDT-Omni ophører stablecoin-udstederen med at understøtte USDT-Kusama og USDT-BCHSLP fra torsdag den 17. august 2023. Brugere vil dog fortsætte med at indløse disse normalt i de næste 12 måneder, hvor Tether kommunikerer eventuelle ændringer inden da.

Bemærkelsesværdigt er også, at brugere kan gå videre og bytte USDT-Omni, USDT-Kusama og USDT-BCH-SLP med andre kæder. Dette vil ske på platforme, der understøtter de berørte aktiver, inklusive Bitfinex.

Kusama, Bitcoin Cash og Polkadot tokens handlede lidt lavere til henholdsvis $21,89, $203 og $4,68 i skrivende stund. USDT var 0,2 % rabat på sin dollartilknytning til $0,996685.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.