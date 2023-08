Ethereums udsigter bliver mørkere, da grundlæggeren Vitalik Buterin sender 600 ETH til Coinbase

I mandags overførte Ethereums medstifter Vitalik Buterin 600 Ether til en værdi af cirka 1 million dollars for at bytte Coinbase. Det kommer, da det overordnede kryptovalutamarked registrerede nedadgående prisbevægelser, hvor Ether mistede over 10% efter det seneste dyk.

Analytikere forventer flere prisfald fra den næststørste krypto efter værdi, målrettet mod værdiområdet på $1.000. Vitalik accelererede det igangværende bearish momentum ved at udløse paniktilstand blandt entusiaster.

Ethereums medstifter forbereder sig på at sælge Ether?

Etherscan-data viser, at en Buterin-linket tegnebog sendte 600 Ether for at bytte Coinbase mandag den 21. august. Overførslen vakte øjenbryn i kryptosamfundet, da Ether-bevægelsen af ETH Foundation og Vitalik Buterin typisk katalyserer prisfald.

Krypto-entusiaster forventer yderligere prisfald fra altcoin, da skaberens handling signalerer potentielle token-salg.

Yderligere dyk i Ethereum?

Ethereum skiftede hænder til $1668,23 ved pressetidspunktet, og udviste bearishness i sine 12-timers og ugentlige diagrammer. Tokenet tabte 0,90 % i løbet af det seneste døgn og 9,65 % inden for de sidste syv dage.

I mellemtiden mener analytikere, at Ethereum vil opleve flere ulemper. Den kendte kryptoekspert @ali_Charts mener, at Vitalik Buterin udbetaler penge for at undslippe forestående prisfald til $1.000. Han tilføjede, at alt skulle holde sig ud over værdiområdet $1.600 – $1.550 for at forhindre det forventede nedbrud.

Ethereum udviser en svag markedsstruktur, og det matcher den bearish fortælling.

