Bank for International Settlement (BIS) advarer mod krypto-relaterede finansielle risici

Bank for International Settlement (BIS) har advaret om potentielle krypto-relaterede risici, herunder likviditet, volatilitet og kapitalstrøm, der kan afskrække nye markedsøkonomier (EME’er).

Den finansielle institution forblev bekymret over, at økonomier under udvikling muligvis undlader at overvåge kryptovalutaer, mens de overvejer risici for finansiel stabilitet.

BIS advarer om krypto-relaterede risici

Tirsdagens rådgivende gruppe af direktører for finansiel stabilitet fremhævede finansielle risici, der gør digitale aktiver utiltalende for EME’er. I mellemtiden deltog centralbankerne i USA, Mexico, Colombia, Canada, Chile, Argentina, Peru og Brasilien i undersøgelsen.

Rapporten indikerede, at kryptovalutaer, herunder Bitcoin og Ethereum, hævder at tilbyde hurtige betalinger, høj ROI, anonymitet og lavere transaktionsgebyrer. Sådanne løfter fik kryptoindustrien til at nå markedsværdien på $3T i 2021.

Ikke desto mindre afslørede det tidlige markedskrak i 2022 svagheder i det digitale aktivområde, hvilket byder velkommen til en forlænget kryptovinter.

Kryptorisici på traditionelle markeder

Mens kryptovalutaer lover et decentraliseret, inkluderende og effektivt finansielt system, gør deres strukturelle svagheder i drift og design dem uattraktive for den monetære sektor. Yderligere kan disse mangler strække sig ind i de traditionelle finansielle markeder, da kryptoer stræber efter global adoption.

Rapporten erklærede, at det traditionelle finansielle systems eksponering over for digitale valutaer ville katalysere monetære stabilitetsudfordringer, herunder markeds-, bankdisintermediation, kapitalstrøm, likviditets-, operationelle og kreditrisici.

Efter sigende synes finansielle regulatorer at være opmærksomme på de risici, der er forbundet med digitale valutaer, hvor volatilitet er i centrum. Det har udløst global kryptoregulering, hvor lande som Kina har udstedt et generelt forbud mod digitale aktiver.

Imidlertid kan strengere regler være skadelige for den spirende kryptovaluta-industri. Eksperter mener, at digitale aktiver og blockchain er afgørende, når de bruges mere praktisk. Således opfordrer Bank of International Settlement til et selektivt forbud og regulering af nogle kryptoaktiver.

Desuden opfordrer den globale finansielle institution tilsynsmyndigheder til at vedtage en klar ramme, der adskiller enhedsbaserede og aktivitetsbaserede reguleringer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.