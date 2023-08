Bitcoin prognose: vil mønten holde trit med meme-mønt hypen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Bitcoin lavede et skræmmende styrtdyk torsdag og sendte chokbølger til hele krypto området, da investorer frygtede, at det kunne falde over $25.000. BTC’s fald faldt sammen med en amerikansk dommerkendelse, der tillod den amerikanske SEC foreløbig appelanmodning.

Bitcoin afviste støtten til $25.409K næsten umiddelbart efter springet. Det har dog ikke kommet sig meget, da det handlede til $26.026 i skrivende stund. Her er de vigtigste niveauer at se, når vi dykker ned i Bitcoin-forudsigelse midt i en fornyet meme-mønt-hype.

Weekendens BTC priskonsolidering

Bitcoin (BTC) tiltrækker stadig interesse for den spændende verden af kryptovalutaer, da den viser en vækst på mere end 0,50% og når $26.133 på søndag, før den trækker lidt tilbage lige over $26.000 i de tidlige timer mandag morgen. Navnlig ser kryptovalutaen ud til effektivt at have undgået yderligere tab takket være støtten nær $26.000.

På grund af det seneste fald i prisen på Bitcoin har de velkendte virksomheder, der har investeret i Bitcoin, desuden oplevet betydelige urealiserede tab på grund af BTC-kursfaldet. Microstrategy, for eksempel MicroStrategy Inc., pådrog sig urealiserede tab på i alt over $600 millioner, da Bitcoin faldt mod $25k.

Microstrategy købte 150.000 Bitcoins for en samlet investering på $4,5 milliarder, hvilket svarer til en gennemsnitspris på omkring $29.970 per Bitcoin. Siden juni havde MicroStrategy ikke oplevet et tab i sine Bitcoin-beholdninger indtil det nylige dyk, hvor prisen faldt 11 % på tre dage fra sit højeste på over $29.000 den 16. august.

Bitcoin prognose

Siden den faldt under $29.000-linjen den 6. august, har der været meget bevægelse i Bitcoins tekniske landskab. Kryptovalutaens pris, som i øjeblikket svinger omkring 26.000 dollars, er faldet markant.

Når man ser på den fire timer lange tidsramme, har Bitcoin vist “Three Black Crows” lysestagemønstre, hvilket peger på en stærk bearish markedsstemning.

Oscillatorerne Moving Average Convergence Divergence (MACD) og Relative Strength Index (RSI) er kommet ind på oversolgt niveau, hvilket fremhæver den nuværende bearish dominans.

De seneste lukninger af lysestager har bekræftet en fortsat bearish tendens, som er blevet bekræftet af 50-dages eksponentielt bevægende gennemsnit (EMA) på omkring $27.300.

En bearish opslugende lysestage og et to-dages stearinlysmønster under dette niveau peger på fortsat bearish pres på trods af, at $26.200-niveauet tjener som den umiddelbare modstand. Hvis det nuværende mønster holder, kan Bitcoin falde igen til $25.600 eller endda $25.200.

Modstanden omkring $26.800 kan blive målrettet, hvis prisen på BTC stiger over $26.200-mærket, og yderligere stigninger kan drive den mod $27.300 og i sidste ende $27.600.

På den anden side kan et fald til under $25.200 være tegn på muligheden for flere tab, muligvis faldende så lavt som $24.800.

Bitcoin vs de populære meme-mønter

I modsætning til tidligere erfaringer, hvor populære meme-mønter som PEPE, Shiba Inu og Dogecoin har udnyttet Bitcoin-dip for at få opmærksomhed fra kryptoinvestorer, gik det nylige prisfald på tværs af hele kryptomarkedet inklusive meme-møntmarkedet. Ifølge data på Coinmarketcap var markedsværdien af de bedste memes-tokens faldet med omkring 1,69%.

Priserne på de tre mest populære meme-mønter Dogecoin, Shiba Inu og PEPE var faldet med henholdsvis 1,56%, 2,83% og 0,90% i løbet af de sidste 24 timer. Men mens et flertal af gamle populære meme-mønter falder, oplever en ny meme-mønt øget aktivitet i sit token-forsalg, Shiba Memu (SHMU), som i øjeblikket er i forsalgsfasen, har oplevet, at sit forsalg har ramt 2,168 millioner dollars i weekenden.

Shiba Inu udnytter kraften i kunstig intelligens (AI) og hypen omkring meme-mønterne for at tiltrække sig opmærksomhed, og det viser sig allerede at være en stor konkurrent i kryptorummet, da prisen er steget hver sjette time i løbet af forsalg.

