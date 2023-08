Bitcoin har været i en kraftig nedadgående trend i de seneste uger, men værten for ” Wolf of All Street “-podcasten er overbevist om, at det digitale aktiv stadig er på et tyremarked.

Melker ser ikke et nyt lavpunkt i Bitcoin forude

Copy link to section

Scott Melker tilskriver det seneste fald i BTC til et “langt klemme”.

Han ser dog ingen grund til at tro, at verdens største kryptovaluta er på vej mod et nyt lavpunkt. I en tale med Yahoo Finance tirsdag sagde Melker:

Du havde en med en massiv spot-position, som solgte det hele på én gang. [Men] jeg tror ikke, vi kommer til nye lavpunkter, medmindre vi har en anden massiv sort svanebegivenhed. Det kan jeg ikke se i kortene.

Den bredere tendens i Bitcoin forbliver opadgående, så længe den handler over $25.000-niveauet, tilføjede han. Bemærk, at en anden fremtrædende kryptoanalytiker Jason Pizzino også sagde i sidste uge, at BTC var på randen af et breakout.

Husk, at Bitcoin har en historie med at bestemme den overordnede retning af kryptorummet som helhed. Hvis det samler sig, siger konventionen, at økosystemet også vil – og det kan omfatte de nyligt lancerede projekter som Chancer.com.

Chancer er attraktiv for både spillere og investorer

Copy link to section

Chancer er en fremadstormende platform, der har potentialet til at blive en darling for både investorer og spillere.

Den blockchain-baserede startup ønsker at låse op for “2.0” af gambling med introduktionen af et meget sjovere og mere interaktivt koncept for sociale væddemål. Du kan deltage eller oprette dit eget væddemålsmarked på Chancer.com på ting som sport, politik og hvad ikke.

På den anden side er det lige så fascinerende for investorer, da det er drevet af et originalt token – Chancer-tokenet.

Ligesom enhver investering afhænger den værdi, der tildeles det navnebror-token, som i øjeblikket er i forsalg, af udbud og efterspørgsel. Over tid kan det ramme nye milepæle for prisstigning baseret på flere faktorer, som vi vil udforske i detaljer nedenfor.

NFL kunne være en væsentlig medvind for Chancer-tokenet

Copy link to section

Det til sidst fuldt decentraliserede netværk oplever allerede en solid efterspørgsel efter sit BSC0-token, da dets forsalg allerede har rejst mere end $1,6 millioner. Bemærk, at $CHANCER i øjeblikket går efter en ret attraktiv $0,011 pr. token.

En del af grunden til, at Chancer-tokenet ser så efterspurgt ud, er, at det sidder lige i hjertet af et hurtigt voksende online-væddemål og digitalt spilområde. Det er et marked, der i skrivende stund er omkring 90 milliarder dollar værd og anslås at vokse med en sammensat årlig rate på hele 10 % i de kommende år.

Endnu vigtigere er det, at det originale token endnu ikke er opført på en bemærkelsesværdig kryptobørs – en begivenhed, der typisk har en tendens til at give et betydeligt løft til prisen. For ikke at nævne, at NFL-sæsonen, der er almindeligt kendt for at øge interessen for online-væddemål væsentligt, nu kun er få dage væk.

Det kunne være en anden mulig katalysator for $CHANCER. Besøg hjemmesiden her for at finde ud af, hvordan du kan få eksponering for det originale token, hvis du er interesseret i at satse på den potentielle prisstigning forude.

What else could help boost $CHANCER?

Copy link to section

Endelig kan Chancer.com drage fordel af medvinden, der sandsynligvis vil hjælpe med at udvide kryptorummet generelt. Statista – dataindsamlings- og visualiseringsplatformen forudser i øjeblikket, at kryptomarkedet vil vokse med hele 70 % frem til 2027.

På kort sigt har US Securities & Exchange Commission endnu ikke grønt lys for en Spot Bitcoin ETF, som en flok kapitalforvaltere, inklusive BlackRock, har ansøgt om i de seneste måneder. En sådan børshandlet fond forventes at øge den institutionelle interesse for kryptovalutaen væsentligt.

Endelig er inflationen faldet kraftigt fra toppen på over 9,0 % sidste år til omkring 3,0 % sidste måned. Hvad det betyder er, at Federal Reserve nu kan være tæt på slutningen af sine renteforhøjelsescyklusser og i sidste ende vil skifte til at sænke renten.

Det er vigtigt, fordi lavere priser har en tendens til at invitere til interesse for mere risikable væddemål som kryptovalutaer, som inkluderer $CHANCER. For mere information om Chancer-forsalget, besøg projektets hjemmeside her.

Save