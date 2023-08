Kryptovalutaerne gennemgår store udfordringer, efterhånden som amerikanske obligationsrenter stiger, og regulatorisk kontrol fortsætter. Bitcoin er faldet til under $26.000 og har dannet bearish flag og double-top mønstre. Andre kryptovalutaer som Ethereum, Solana og Cardano er alle faldet.

På trods af undergang og dysterhed trives Shiba Memu, en kommende mem-mønt. Dets token-salg har rejst over 2,2 millioner dollars fra globale investorer, som håber at blive rige, når det er noteret af centrale centraliserede og decentraliserede børser (DEX).

Grunden til at kryptovalutaerne falder

Copy link to section

Der er tre hovedårsager til, at kryptovalutaer har mistet momentum i de sidste par uger. For det første tyder det på, at efterspørgslen efter digitale mønter er faldet tilbage efter en stigning i første del af året. Mængden af handlede kryptovalutaer på de fleste CEX-børser er faldet til det laveste niveau i årevis.

For det andet er der bekymring over de næste handlinger fra Federal Reserves side. Udviklingen på obligationsmarkedet viser, at investorerne forventer, at Fed vil hæve renten med yderligere 0,25 % i september. Amerikanske statsrenter er steget til det højeste niveau i mere end et årti. Obligationskurserne bevæger sig omvendt med renterne.

Endelig er kryptovalutaer faldet på grund af problemer i Kina, hvilket har ført til en følelse af frygt på markedet. De seneste data viser, at den kinesiske økonomi aftager i et hurtigt tempo. Nøgledele af økonomien som industriproduktion, detailhandel, eksport, import og investeringer i anlægsaktiver.

Som jeg skrev her, så står den kinesiske økonomi over for udfordringer, der kan opsummeres med 4 D’er: efterspørgsel, demografi, gæld og afkobling. Alle disse faktorer har igen ført til en balance recession, da mennesker og virksomheder fokuserer på at nedbringe deres gæld.

Svaghed i Kina har indvirkning på kryptovalutapriserne på to hovedveje. For det første fører det til en følelse af frygt på markedet, hvilket presser de fleste mennesker til sikrere aktiver. For det andet sælger mange kryptoholdere nu og går over til kontanter.

Shiba Memu trives

Copy link to section

På trods af undergang og dysterhed er der nogle lyspunkter i krypto branchen. Den smarteste er Shiba Memu, en ny kryptovaluta, der tager fart. Udviklerne har allerede rejst over $2,2 millioner i et af årets mest lovende token-salg. Du kan købe tokenet her.

Shiba Memu nyder godt af to vigtige temaer på markedet i år. For det første drager det fordel af efterspørgslen efter produkter med kunstig intelligens. Og for det andet har mange meme-mønter forvandlet folk til øjeblikkelige millionærer. Nogle af de mest populære nye meme-mønter er Pepe og Milady Meme Coin.

Ifølge Shiba Memus hvidbog vil platformen bruge AI til at vokse sit økosystem gennem markedsføring. AI-teknologien, den vil bruge, er blandt andet Natural Language Processing (NLP), Sentiment Analysis og Billed- og videogenkendelse.

Det ultimative mål er at sikre, at platformen har et blomstrende økosystem med millioner af brugere.

Alligevel har Shiba Memu, ligesom alle investeringer, nogle risici, hvilket betyder, at du bør implementere kvalitetsrisikostyringsstrategier. For eksempel bør du kun investere midler, du er villige til at tabe.

Save