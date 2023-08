De 4 D’er, der påvirker China A50 og Shanghai-indekset

Salget af Kinas A50-indeks tog fart, da bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte. Det dykkede til et lavpunkt på 12.325 CNY tirsdag, det laveste niveau siden 1. juni i år. Den er faldet med næsten 10 % fra det højeste punkt i juli og med ~15 % fra det højeste punkt i år til dato.

Fire D’er, der påvirker Kina

China A50 og Shanghai-indeksene er kommet under pres i de sidste par måneder, da investorer bekymrer sig om den kinesiske økonomi. Overordnet set kan landets udfordringer opdeles i fire D’er.

For det første er der et spørgsmål om aftaget lokal og international efterspørgsel. Den eksterne efterspørgsel blev bevist af afmatningen i eksport og import . Den interne efterspørgsel faldt, hvilket fremgår af det kraftige fald i boligpriser og detailsalg.

For det andet gennemgår Kina en gældskrise, der er spredt ud over virksomheder, lokale myndigheder og husholdninger. Som jeg skrev her, har økonomien bevæget sig ind i en balance recession, hvor disse enheder fokuserer på at nedbringe deres gæld.

Kinas lokale regeringer står over for en gældskrise, da værdien af deres jordsalg falder. Samtidig kan virksomheder godt lide Country Garden og Evergrande er i fare, da deres salg falder og gældsbyrden fortsætter.

For det tredje er der udfordringen med at afkoble, efterhånden som spændingerne mellem Kina og USA fortsætter. Denne afkobling har nogle store konsekvenser, herunder et stort fald i udenlandske direkte investeringer (FDI). De fleste amerikanske virksomheder har også diversificeret deres kilder, hvilket har set Mexico blevet den største handelspartner.

Endelig står Kina over for store demografiske ændringer, efterhånden som landets befolkning aftager. De seneste data viser, at landets fertilitetsrate faldt til det laveste niveau nogensinde. Kursen faldt til 1,09 fra 1,30 i 2020. En faldende og aldrende befolkning udgør en stor udfordring for økonomien.

Kina A50 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at China A50-indekset er kommet under intenst pres i de seneste par måneder. Senest faldt aktien under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Aktierne svæver nær det vigtige støtteniveau på CNY 12.245, det laveste niveau i maj. Det er faldet under den faldende trendlinje vist med sort, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under det neutrale niveau.

Derfor vil China A50-indekset sandsynligvis have et bearish breakout, da sælgere målretter nøglestøtten til CNY 12.000. De samme udsigter er de samme for Shanghai Composite-indekset.

