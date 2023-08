Hang Seng-indekset presset, efterhånden som Country Gardens problemer stiger

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Hang Seng -indekset afveg fra dets globale peers, da bekymringerne om sundheden i den kinesiske økonomi fortsatte. Det faldt med 50 basispoint, da ejendomsaktier faldt. Alt i alt har indekset næsten ikke bevæget sig i år, mens Nasdaq 100-indekset er pumpet med over 45% i år. Andre nøgleindeks som DAX 40 og CAC 40 svæver alle tæt på deres rekordhøje niveau.

Ejendomsaktier dykker

Hang Seng – indekset har klaret sig dårligere end sine globale peers på baggrund af stigende bekymringer om den kinesiske økonomi. Økonomiske tal offentliggjort i tirsdags viste, at den kinesiske fremstillingssektor forblev på kant i juli. PMI-tallet for fremstilling kom på 49,2 i juli fra sidste måneds 50,2.

I mellemtiden er der stadig vedvarende bekymringer om ejendomssektoren i Kina. To år efter Evergrande misligholdt, er industrien stadig i problemer, hvor mange virksomheder rapporterer om store tab og lav efterspørgsel.

Nogle analytikere mener, at Kina har bevæget sig ind i en situation kendt som balance recession, som er karakteriseret ved fokus på gældsreduktion og opsparing. Som følge heraf har huspriserne i Kina været under pres i et stykke tid.

De seneste bekymringer om selskabet kom tirsdag, da Country Garden skrottede sin aktieplaceringsaftale. Virksomheden arbejdede sammen med JP Morgan om at rejse 300 millioner dollars, hvilket sendte rystelser i sektoren. I en erklæring sagde firmaet:

“På grund af uoverensstemmelser i kommunikationen med forskellige parter, har selskabet ikke formået at underskrive den endelige aftale om en foreslået [aktieplacering] plan. Virksomheden overvejer heller ikke handlen på nuværende tidspunkt.”

Som følge heraf var ejendomsselskaber blandt de dårligste klarede i Hang Seng-indekset tirsdag. Aktiekurserne i Country Garden og Country Garden Services faldt med over 5 %, mens Hang Lung og Longfor Properties faldt med mere end 4 %.

Hang Seng indeks prognose

Hang Seng-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Hang Seng-indekset har været i en nedadgående tendens i de seneste par måneder. Det har dannet en faldende kanal vist i sort, der forbinder de højeste niveauer siden den 6. marts. Indekset har bevæget sig lidt over den faldende kanal, mens 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit har lavet et bullish crossover-mønster.

Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste psykologiske niveau på H$21.000. Et træk under støtten på H$19.380 vil ugyldiggøre den bullish opfattelse.

