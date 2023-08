BTCUSD konsoliderer sig midt i ‘højere i længere tid’ udsigter efter Powells tale

Jerome Powells tale på Jackson Hole-konferencen forventes at fastholde en positiv holdning til amerikanske renter og obligationsrenter, hvilket begunstiger dollarens styrke. Denne stemning er især vigtig i modsætning til globale økonomiske forhold.

Mens Powells tale favoriserer den amerikanske dollar, er Bitcoin (BTC), som ser ud til at hænge på en tråd, glidet ind i konsolidering lidt under $26.000

Amerikansk økonomi opretholder en stærk præstation

Mens den amerikanske økonomi opretholder en stærk præstation med en omtrentlig årlig vækstrate på næsten 6 %, som indikeret af det seneste Atlanta Fed-estimat, er dette ikke tilfældet for dets store konkurrenter, især euroområdet og Kina.

Allerede før Powells hovedtale ved den årlige Kansas City Fed-samling af politiske beslutningstagere fra USA og rundt om i verden, havde den amerikanske dollar allerede nået et to-måneders højeste over for en række større valutaer. Dette er den mest mulige grund til, hvorfor BTCUSD har set et betydeligt fald siden 15. august.

Bitcoin har kæmpet for at holde sig oven vande efter at være faldet under $26.000. Kryptovalutaen, som er den mest handlede af kryptohandlere, ser nu ud til at gå i konsolidering i klarhed til næste handlingsforløb.

Og mens nogle investorer mener, at Bitcoin har ramt bunden, og det kan forberede sig på et stort comeback, udgør styrkelsen af den amerikanske dollar en trussel. Bitcoin har altid været kendt for at drage fordel af den amerikanske dollars svagheder; enhver gevinst for dollaren besværliggør undergang til kryptovalutaen.

I de seneste uger er kortsigtede rentespænd, som ofte påvirker valutakurserne, blevet udvidet til fordel for dollaren sammenlignet med flere store valutaer såsom euro, pund, yen og yuan.

Det er vigtigt at forholde sig til markedsbevægelser med forsigtighed, især på dage, der er udsat for knæfald på grund af væsentlige data eller politiske begivenheder. Fraværet af en tilbagetrækning på fredag er dog bemærkelsesværdigt.

Indvirkningen af Powells tale

OpsummererPowells tale i et par sætninger, kan den indkapsles som følger: “Vi vil fortsætte forsigtigt, når vi beslutter, om vi skal fortsætte med at stramme eller fastholde den politiske rente og vente på yderligere data.”

Denne situation ser ud til at være fordelagtig for dollaren i den nærmeste fremtid, som muligvis strækker sig ind i årets udgang. Markedet har endnu ikke fuldt ud prissat yderligere stramninger af amerikanske renter, så endnu en kvartpoints stigning kan styrke dollaren.

Mens dollaren er steget med 5 % i de seneste seks uger, ville en pause eller et dyk for profittagning ikke være overraskende. Ikke desto mindre skulle det ikke vare længe, før dollaren genoptager sin opadgående bane i betragtning af den polstring, som de amerikanske renter giver.

