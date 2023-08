Shiba Inu (SHIB) viser opadgående momentum for den kommende uge – her er grunden

Altcoins registrerede bemærkelsesværdig retracement i august sammen med klokkevejret Bitcoin. I mellemtiden har nogle udskrevet genoprettelsessignaler, og Shiba Inu ser ud til at være klar til opturfesten.

Shiba Inus Shibarium mainnet-udgivelse stødte på blokproduktionsproblemer, der så meme-tokenet miste omkring 30% (læs mere). SHIB tabte 2% inden for de sidste 24 timer for at handle til $0,000008 på pressetidspunktet.

I mellemtiden er en optimistisk side, at massive Shiba Inu-tokens har flyttet punge uden for børsen på det seneste. I den foregående uge blev der trukket omkring 2 billioner SHIB-mønter fra kryptovalutabørser.

#ShibaInu | A staggering 2 trillion $SHIB tokens have been pulled from known #crypto exchange wallets just this past week. pic.twitter.com/MiWMNUp7jY — Ali (@ali_charts) August 27, 2023

Shia Inu-indehavere har trukket 1,8 billioner tokens tilbage, til en værdi af cirka 14,5 millioner dollars til aktivets nutidsværdi, mellem 17. august og 26. august. Denne udvikling indikerede chancer for, at endnu et udbudspres ville påvirke Shiba-priserne væsentligt. Øget markedsefterspørgsel midt i falmede Shibarium-bekymringer kan udløse stigninger i meme-mønten.

Shibarium lever og fungerer godt

Copy link to section

Mandagens blogindlæg af Shytoshi Kusama afslørede, at Shibarium er live og fungerer optimalt. Kusama udtalte, at de vil genåbne deres kanaler, da “Shibarium er klar til bedste sendetid”, og midlerne er sikre.

Statistik viser, at Shibarium har samlet mere end 65.000 tegnebøger og behandlet omkring 350.000 transaktioner. Shiba Inu-udvikleren kommenterede også den dedikation og modstandsdygtighed, som SHIB’s fællesskab har skildret.

Yderligere udtrykte Kusama taknemmelighed for Polygons urokkelige støtte under kampene. Sandeep hjalp SHIB’s team med yderligere ressourcer til et lovende resultat til de indledende forhindringer.

Shibariumscan.io data indikerede, at Shibarium behandlede cirka 132.739 transaktioner den 25. august – det højeste tal siden den offentlige genstart den 24. august. Ikke desto mindre faldt tallene i løbet af weekenden, hvor lørdag og søndag registrerede henholdsvis 78.870 og 40.433 transaktioner.

Shiba Inu-teamet ser ud til at have løst blokproduktionsproblemer, der dukkede op under Shibariums første lancering.

Shiba Inus daglige aktive adresser

Copy link to section

I mellemtiden bevarer Shiba Inu en neutral markedsefterspørgsel. Metric’en Daily Active Addresses (DAA) faldt med 56 % (til 3.647 fra 8.214) mellem 16. august og 26. august.

Save Source – CryptoQuant

Aktive adresser måler antallet af personer, der engagerer sig/handler på en blockchain-platform på 24 timer. Således er markedsaktører, der bruger Shiba Inu til at handle, reduceret betydeligt.

Genlancering af Shibarium kan udløse en bullish bias for Shiba Inu-prisen. Med øget brug og muligvis øget token-forbrænding kan entusiaster strømme til alt i de kommende dage.

Ikke desto mindre bør Shiba Inus pris overvinde flere forhindringer for at sikre en jævn opadgående rejse.

Save