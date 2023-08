Iris Energy køber nyeste Nvidia GPU’er for at udforske generativ AI og styrke Bitcoin-minedrift

Det bæredygtige Bitcoin- minefirma Iris Energy har investeret 10 millioner dollars i de seneste Nvidia H100 GPU’er. Virksomheden har købt 248 stykker udstyr, da det ønsker at navigere i generativ kunstig intelligens og samtidig fokusere på sin kerneforretning – BTC-minedrift.

Iris Energy afslørede, at det snart vil modtage GPU’erne og planlægger at udforske cloud-mining-muligheder med hardwaren. Virksomhedens co-CEO og medstifter, Daniel Robert, udtalte, at de vil bruge deres datacentre til at interagere med generativ AI, i betragtning af mangel på rackplads og computere.

Roberts mener, at bæredygtig computing vil se øget efterspørgsel, og Iris Energy kan fange den nuværende vækst i GPU’er til generativ kunstig intelligens og ASIC’er til BTC-minedrift.

Iris Energy fokuserer på områder med vedvarende energikilder som vand, sol og vind. Desuden har det placeret sine datacentre i nærheden af billige vedvarende energikilder til Bitcoin-indtægtsgenerering. Det fører til øget afkast, samtidig med at man tager hensyn til miljøet.

Minedriftsrentabilitet som en katalysator for prisstigning

Bitcoin har udvist negative prishandlinger, da det brede kryptomarked udholder en længere vinter. Yderligere har invezz.com rapporteret, hvorfor bellwether-cryptocurrency kan kæmpe med bearishness (på kort sigt).

Ikke desto mindre mener analytikere, at BTC vil skyrocket til $100.000 i 2024, med henvisning til faktorer som øget minedriftsrentabilitet, stabiliserede risikoaktiver og den igangværende bankuro.

Minearbejdere er afgørende for at bestemme reserven af nyligt præget Bitcoin. I mellemtiden reducerer forbedret rentabilitet disse aktørers salg, hvilket betyder et fald i udbuddet – en ingrediens til prisstigninger. Standard Chartereds Geoffrey Kendrick understregede, at attraktiv minedriftsrentabilitet vil drive BTC højere.

